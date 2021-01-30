Голая правда мужа Ксении Собчак: Еду на работу - читаю «Комсомолку»!

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов справедливо упрекнул «КП» в отсутствии на страницах фотографий обнаженных звезд, которые могли бы приятно разнообразить досуг читателя. Исполняем пожелание

Если современный художник (будь он режиссер, актер, а то и впрямь художник) востребован и обласкан публикой, то он, увы, чаще всего бывает сыт. Высокие гонорары делают доступными дома на Рублевке, отдых на Занзибаре (а то и в элитных пансионатах Подмосковья). Богатство тлетворно сказывается на нравственных исканиях — они нередко прекращаются. И все шире становится поначалу едва заметная трещинка между художником и народом.

Тем удивительнее было узнать, что актуальный столичный режиссер, худрук Театра на Малой Бронной, а с недавних пор и выдающийся драматический актер (см. сериал Федора Бондарчука «Псих») Константин Богомолов сумел сохранить в себе духовное начало и умение отличать доброе от худого. Даже Ксения Собчак — нынешняя жена Константина, не смогла утянуть его с собой на культурное дно мира роскоши и гламура.

Недавно Собчак и Богомолов отправились в Санкт-Петербург на скоростном поезде «Сапсан». Чтобы скоротать четыре часа дороги, взяли чаю, пряников и прессу. Хохмы ради Ксения сунула супругу свежий номер еженедельного выпуска «Комсомольской правды». Вероятно, она рассчитывала, что Константин, будучи человеком высококультурным, в пух и прах разнесет популярное издание. Сама Ксения, хоть и не прочь в случае большой нужды дать «Комсомолке» интервью, а то и посетить редакцию лично, в остальное время на публике делает вид, что читает только путеводители по Эрмитажу и при виде народной печати морщит нос (в то время как в своих соцсетях нередко пишет с ошибками).

Каково же было удивление Собчак, когда ее муж ознакомился с номером «КП» и стал нахваливать один материал за другим. Богомолов был приятно изумлен широкой палитрой тем, глубиной их проработки. Особенно пришелся ему по вкусу материал про явление инопланетян в Воронеже. Реакцию супруга Ксения снимала на видео, а затем опубликовала в инстаграме (в том самом, где она рекламирует кремы и лифчики) - так об этом узнали и мы.

К чему скрывать — видеть такое было приятно. Ведь это от души сказал человек, поставивший «Бесы Достоевского» (по роману Ф. Достоевского «Бесы». - Ред.), а также другие нашумевшие спектакли. Но, как выяснилось позже, наше ликование оказалось преждевременным…

Несколько дней назад Ксения и Константин возвращались из путешествия самолетом. В салоне им вновь предложили прессу — свежую «Комсомольскую правду» в виде специального авиадайджеста. Собчак опять снимала, как муж читает газету. Мы приготовились было к новым комплиментам, но Богомолов на этот раз оказался беспощадным критиком. В частности, режиссер справедливо упрекнул «КП» в отсутствии на страницах фотографий обнаженных звезд, которые могли бы приятно разнообразить досуг читателя. А на случай, если согласных сфотографироваться знаменитостей будет недостаточно, Богомолов предложил приделывать их головы к случайным телам из интернета (изящный, свежий ход! - Ред.)

Сгорая от стыда, корреспондент отдела культуры «КП» отправилась к супругам домой в надежде детально обсудить выдающуюся идею режиссера. Дверь открыл Константин, в красивом атласном халате и велюровых тапочках. После короткого объяснения он пригласил меня в дом. В гостиной бросился в глаза камин с догорающей пачкой журналов с надписью «Tatler» на обложке.

- Борюсь с бездуховным по мере сил, - улыбнулся, перехватив мой взгляд, Константин. - Жена до сих пор любит - что поделать, родимые пятна «Дома-2», но я с этим работаю. Другое дело - массовая пресса: она говорит с народом на его языке, она его друг и помощник. «Комсомолку» люблю с младых ногтей, по ней я учился читать!

За его спиной виднелся стеллаж с подшивками «КП» с 1925 года.

- Видите ли, я по поводу вашего предложения… - робко начала я.

- Секунду! - властно прервал меня режиссер. - Ксения, поди сюда!

В комнату вошла Ксюша, выглядевшая не как мы привыкли: в коричневом фартуке с буквами «LV» по всему полотну, с перепачканным в муке лицом. Вероятно, муж, оторвал ее от готовки.

- Раздевайся! - коротко приказал Богомолов жене и сам в мгновение скинул халат.

Сердце мое затрепетало в страхе: не греховодники ли?! Где тут выход?!

- Станиславский и Немирович-Данченко учили, что на сцене должна быть правда, как в жизни, - уже спокойно сказал Константин. И добавил через паузу:

- А хоть и «Комсомольская». Давайте же, Антонина, начнем реализовывать мое рацпредложение с нас. Айфон ведь у вас с собой?

Послышался шорох: то фартук Ксении спал на паркет. Полностью обнаженные супруги уселись в кресла, Константин закурил**. Дрожащими руками я достала телефон… Так появилась эта фотография.

Провожая меня, Константин не стал одеваться.

- Еду на работу - читаю «Комсомолку», - шепнул он на прощание.

Из глубины квартиры послышался тихий плач Ксении.

* метамодернистская трактовка реальности. Все совпадения намеренны и неслучайны.

** «Комсомольская правда» не одобряет эту вредную привычку.