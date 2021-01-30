Выкупают "излишки" вакцины у ЕС и катают картонного Маска по Житомиру: чем заняты украинцы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время международной дискуссии по теме «Увеличение помощи ЕСМ странам Восточного партнерства» показал, что не зря ест хлеб с маслом на своем посту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот уже семь лет над населением Украины пришедшие после госпереворота к власти ставят разного рода эксперименты – трагические и смешные. Меняются президенты, вытаскиваются и снова возвращаются в колоду премьер-министры, про министров и говорить нечего – кто сейчас вспомнит поименно кабинет того же Арсения Яценюка, например? Но неизменными остаются зависимость от внешнего управления и алогичность действий власти.

ИЗЛИШКИ? ОСТАТКИ?

Одна из главных проблем, которую осознали на Украине – необходимость вакцинирования населения от коронавируса. Есть российская вакцина «Спутник V», которую власти фактически запретили, поскольку она от «страны-агрессора» и регистрировать которую в Незалежной никто не собирается. Есть вакцина «Пфайзер», но ее Украине никто, по крайней мере, пока продавать не собирается.

Но министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время международной дискуссии по теме «Увеличение помощи ЕСМ странам Восточного партнерства» показал, что не зря ест хлеб с маслом на своем посту.

- Мы готовы выкупать излишки вакцин у государств – членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан, - заявил он.

И тут непонятно, что смешнее в этом заявлении. То ли слово «выкупать» в отношении Украины, у которой денег совсем не так, чтобы много, а чтобы просто было. Или же употребление специфического термина «излишки» в отношении вакцины. Поскольку в Европе вакцина не просто в дефиците. Буквально пару дней назад глава Минздрава Германии заявил, что из-за нехватки вакцины страну ждут не менее «десяти тяжелых недель». Италия чуть не плачет от нехватки вакцины. Аналогичные заявления о дефиците вакцин от коронавируса прозвучали и от властей Чехии. В ЕС идут дебаты, чтобы лишить положенной квоты на вакцину от коронавируса Великобританию из-за ее выхода из Евросоюза. А Еврокомиссия потребовала от AstraZeneca объяснить решение о сокращении на 60% поставок вакцин коронавируса в страны Евросоюза. То есть о каких излишках может идти тут речь? Или слова Степанова рассчитаны исключительно на внутреннее употребление, чтобы успокоить население? Мол, власти делают все возможное. Если что и светит Украине от «партнеров» из ЕС, то лишь поставки какой-нибудь некондиции с нарушением сроков хранения или условий транспортировки. А так, по данным международных экспертов, если ситуация не изменится, то вакцина придет на Украину не раньше 2023 года, одновременно с вакцинированием самых бедных стран Африки.

СЛАДКОЕ СЛОВО «САНКЦИИ»

Потрясающая история разворачивается на наших глазах с заводом «Мотор Сич» в Запорожье. Некогда одно из самых высокотехнологичных предприятий СССР. А затем и независимой Украины сейчас просто бедствует. Украина сама не строит ни вертолетов, ни самолетов, ни кораблей, а потому двигатели «Мотор Сич» в родной стране не востребованы. Поставлять движки в Россию, которая была основным покупателем запрещено (что, в конце концов, сыграло во благо российской промышленности, сумевшей создать свои аналогичные производства). Проявили интерес китайцы, заплатили деньги и даже решили купить завод целиком, пообещав инвестиции в производство.

Интерес китайцев понятен. Им пока нужны двигатели для самолетов, но, будучи хозяевами компании, они получили бы доступ ко всей технической документации и смогли бы организовать аналогичные производства у себя в стране. Но тут вскинулись американцы, которым такое усиление Китая совсем не понравилось и потребовали от Киева запретить приватизацию «Мотор Сич» китайской компанией. Правда, американцы пообещали сами заплатить и даже настоящими долларами. «Мотор Сич» им не нужен, они бы его купили лишь для того, чтобы закрыть. Вполне логично. Тогда Киев решил проблему с чисто украинским изяществом – запретил доступ инвесторов на предприятие, не отказав им окончательно.

Но что делает президент Зеленский, сидя в Киеве? Президент Зеленский объявил санкции в отношении той самой китайской компании, что решила инвестировать в «Мотор Сич». Совершенно беспроигрышное для американцев решение. Теперь им и за «Мотор Сич» платить не надо. И китайцам ничего не достанется. Завод сам загнется окончательно и бесповоротно.

Кстати, в декабре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в международный арбитражный процесс иск к Украине с требованием взыскать с государства 3,5 млрд. долларов ущерба, который был нанесен им блокированием доступа на предприятие. С учетом того, что КНР – крупнейший торговый партнер Украины в части украинского экспорта, можно только поаплодировать решениям Киева.

Браво, президент Зеленский!

КАК ТЕБЕ ЖИТОМИР, ИЛОН МАСК?

На Украине создан настоящий культ американского предпринимателя Илона Маска, который спустя почти 50 лет после того, как американцы топтали лунный грунт, смог организовать доставку астронавтов США на МКС на американском носителе. А потому, когда Маск не так давно выразил своим восхищение Сергеем Павловичем Королевым в день рождения конструктора первой космической ракеты, несдержанные патриоты Незалежной кинулись ему доказывать, что Королев на самом деле украинец, которого присвоили себе наглые «москали».

Отметился в этом действе и президент Незалежной Владимир Зеленский. Правда, он еще пригласил Маска посетить Украину и даже пообещал показать ему музей космонавтики в Житомире. Казалось бы, где Житомир, и при чем тут музей космонавтики? Маск, наверное, из этого обращения Зеленского и узнал, собственно, о существовании этого древнего городка. Естественно, что ни о каком визите и речи не шло.

Но не таковы украинцы. Похоже, что это именно про них Некрасов писал: «Мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь - колом ее оттудова не выбьешь». Илон Маск должен побывать в Житомире – и точка. А если Маска нет, то его надо сделать, решили неравнодушные граждане. И сделали. Изготовили картонную фигуру Маска в полный рост и устроили этой картонке поездку по Житомиру и даже провели полноценную экскурсию для картонки по музею космонавтики. За неимением гербовой, как говорится.

Как тебе Житомир, Илон Маск?