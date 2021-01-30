Известный отоларинголог рассказал, как вернуть запахи после коронавируса

Утром и вечером проводите несложные тренировки, для которых потребуются знакомые всем ароматы Фото: Shutterstock

На 30 января в России заразились коронавирусом 3 832 080 человек, 3 279 964 из них уже поправились. Но согласно статистике, 9 из 10 переболевших ковидом теряют способность чувствовать запахи на какое-то время. Такие цифры огласил известный лор-врач, директор Института уха, горла и носа Игорь Бранован в программе «Жить здорово!» на Первом канале. По словам отоларинголога, чаще всего обоняние отсутствует 2 - 4 недели, а затем ощущения возвращаются к пациентам.

Однако в некоторых случаях аносмия длится месяцами. И это может стать большой проблемой. Люди теряют аппетит, так как не чувствуют запаха пищи. Могут не почувствовать опасность, ведь несвежесть пищи, например, мы обычно по неприятному запаху. Если что-то горит, мы тоже в обычном состоянии сначала скорее всего уловим запах дыма. А нет обоняния - и можно надышаться ядовитыми газами, не почувствовав гари.

Поэтому жить с аносмией становится гораздо сложнее. Как вернуть ощущение запахов себе после болезни? Как рассказал Игорь Бранован ведущей программы Елене Малышевой, ускорить процесс поможет тренировка.

Во-первых, необходимо дважды в день, утром и вечером, промывать нос раствором соленой воды. Можно купить специальные спреи в аптеке, можно изготовить их самому из расчета 1 ст. ложка соли на стакан воды. Большим шприцем на 50 мл (без иглы), наклонившись над раковиной, впрысните себе в одну ноздрю солевой раствор. Затем проделайте то же с другой ноздрей. Давайте воде свободно вытекать обратно. Цель этой процедуры - снять отек слизистых, из-за которого молекулы ароматов не могут добраться до обонятельных волосков.

Во-вторых, врач может выписать вам гормональные противовоспалительные спреи. Они не меняют гормональный фон организма, влияют только местно - снимают воспаление тканей вокруг обонятельных волосков.

В-третьих, утром и вечером проводите несложные тренировки, для которых потребуются знакомые всем ароматы: розы (подойдет розовая вода, например), специи гвоздики, что-то из цитрусовых (лимон, апельсин или мандарин), эвкалипт. Последний компонент может вызывать аллергию, так что если у вас есть склонность, поменяйте его на какой-то другой сильно пахнущий знакомый продукт, например, кофейные зерна. Вдыхайте ароматы по очереди и пытайтесь их вспомнить. Хорошая новость: способность адекватно воспринимать запахи обычно восстанавливается! Так что не расстраивайтесь, если сразу не получилось. Тренируйтесь, и живите полноценно.