Посольство США в Москве повторно оправдывается за свои публикации об акциях протеста

Попытки подстрекательства к участию в протестах будут иметь негативные последствия для американо-российских отношений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Граждане США, подписанные на госдеповскую программу Smart Traveler Enrollment Program (STEP) получили оповещения с указанием в тексте российских городов и мест в них, где 23 и 31 января запланированы несогласованные оппозиционные митинги.

Подобного рода оповещения о проведении незаконных акций в России, а также детальная публикация мест проведения несогласованных митингов и шествий, уже вызывали протест российского МИДа, который заявил, что попытки подстрекательства к участию в протестах будут иметь негативные последствия для американо-российских отношений.

Посол США в России Джон Салливан был вызван в МИД, ему по этому поводу был заявлен решительный протест.

Однако, американцы во второй раз за последний месяц использовали STEP, мотивируя это заботой о гражданах США, находящихся в России.

В интервью телеканалу «Дождь» Салливан сообщил, что позиция американских дипломатов «всегда состоит в том, что граждане США не должны туда ходить, потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, то есть возможны случаи насилия. … Мы никакие сообщения никому не рассылали. Мы не давали инструкции, мы информировали американских граждан для того, чтобы они не ходили на эту акцию и оставались в безопасности».