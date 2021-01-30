Что россиян не устраивает в ЖКХ: топ-5 главных проблем

Неудовлетворительное состояние домов, их содержание и ремонт волнуют каждого пятого Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Эксперты «ЖКХ Контроль» составили очередной рейтинг проблем ЖКХ, которые больше всего волнуют граждан. По этим вопросам люди чаще всего звонят на региональные «горячие линии» и обращаются в приемные центров общественного контроля в сфере ЖКХ.

1. Неудовлетворительное состояние домов, их содержание и ремонт (15,7% обращений в 4 квартале 2020 года)

Как объясняют в «ЖКХ Контроль», эта проблема и раньше была, но в этом году осложнилась требованиями к управляющим компаниям в связи с коронавирусом проводить санитарную обработку подъездов. Дополнительных денег на это УК в большинстве случаев не получили. Поэтому где как смогли, сэкономили на чем-то другом — на текущем ремонте в подъездах, например.

2. Плохое качество коммунальных услуг (13,4% обращений)

С началом холодов традиционно увеличивается число жалоб, связанных с отоплением. Их количество резко выросло в 4 квартале ушедшего года.

-Нынешняя морозная зима ярко продемонстрировала, что проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры и инженерных коммуникаций домов, мягко говоря, меньше не стало. Уже много лет все говорят о том, что необходимо срочно вкладываться в их модернизацию, иначе – коммунальные катастрофы будут происходить все чаще, - комментирует ситуацию исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - При этом делается все меньше. Практически закончилась программа госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», связанная с софинансированием проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах. Практически не началась программа по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60 % (была разработана около 2-х лет назад). Сети ветшают, люди замерзают...

3. Плата за ЖКХ (13,1% обращений)

Это уже традиционный пункт в рейтинге. Жалобы в основном связаны с тем, что люди не понимают, почему им начислили такие суммы. И соответственно предполагают, что их обманули (зачастую небезосновательно).

Подвижки, впрочем, есть. В предыдущие годы довольно долго этот пункт занимал строго первое место.

4. Управление домом (11,8% обращений)

Речь идет о жалобах на то, что невозможно сменить свою управляющую компанию, повлиять на качество ее работы и тарифы — хотя закон такие права собственникам жилья дает. Еще одна группа вопросов — по общедомовому имуществу. Теоретически собственники имеют право распоряжаться им (например, подвалом, чердаком, придомовой территорией) по своему усмотрению — приняв решение на общем собрании. Но на практике нередко возникает масса препонов.

5. Капитальный ремонт (8,8% обращений)

Взнос на него тоже традиционно вызывает много вопросов. Сейчас, однако, большая их часть связана не с тем, надо ли вообще его платить, а с конкретикой: почему отремонтировали то, а не это, кто должен принимать работы и т. п.

Как отмечают эксперты, в сравнении с началом прошлого года уменьшилось число жалоб на мусорную тему — по поводу услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (это то, что мы теперь в связи с мусорной реформой оплачиваем вместо прежнего вывоза мусора). На взлетевшие тарифы люди уже почти не жалуются (в некоторых регионах их и нормативы, исходя из которых жители платят, пересчитали). Оставшиеся вопросы связаны в основном с пустующей недвижимостью. Граждане не понимают, почему, если в квартире никто не живет, их все равно обязуют платить там за мусор.