Любовник-хоккеист требует от семьи Юлии Началовой 50 миллионов за квартиру раздора

При жизни Началова сама отписала жениху половину просторных апартаментов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько месяцев после смерти Юлии Началовой ее экс-бойфренд, хоккеист Александр Фролов, с которым артистка судилась за собственную квартиру, не давал о себе знать. Близкие предчувствовали: это затишье перед бурей, и спортсмен когда-нибудь заявит свои права на жилье, которое должно было перейти по наследству дочери певицы, маленькой Вере Алдониной.

Фото: Циан

Дело в том, что при жизни Началова сама отписала жениху половину просторных апартаментов, которые достались ей после развода с Евгением Алдониным. Хоккеист уверял, что заплатил звезде за недвижимость 20 миллионов рублей - мол, Юле нужны были деньги на запись песен в Америке. Почему он просто не дал нужную сумму любимой женщине, - вопрос открытый. Также как и версия событий Юлии Началовой: все подробности сделки, обернувшейся грандиозным скандалом, звезда унесла с собой в могилу...

Фото: Циан

И вот сегодня стало известно, что Александр Фролов не собирается делать благородных поступков и отдавать дочери Началовой свою половину квартиры. Как сообщили источники «КП», по инициативе хоккеиста-совладельца жилье выставлено на продажу. Это kp.ru также подтвердила пресс-секретарь и близкая подруга певицы Анна Исаева.

Фото: Циан

- Это случилось не после выхода фильма, как кто-то может подумать, а происходит уже довольно давно. Квартира продаётся с осени 2020 года, тогда же семья начала собирать и вывозить оттуда вещи. Фролов не отступил и не отступал никогда, ни одной минуты, - рассказала kp.ru Исаева.

Таким образом, бывший жених претендует на половину стоимости апартаментов. Это значит, что родителям Юлии придётся не только проститься с ее любимой квартирой, но и подыскать для внучки куда более скромное жилье. При этом Фролов, видимо, испытывает финансовые трудности, так как требует продать недвижимость как можно скорее. На просьбы семьи Началовых подождать и дать возможность Вере расти в привычных условиях, он не реагирует: диалога между совладельцами нет, всеми вопросами от имени спортсмена занимаются профессиональные юристы.

Фото: Циан

Сайт kp.ru разыскал ту самую квартиру на популярном сервисе объявлений. Как выяснилось, четырёхкомнатная квартира Началовой площадью 167,5 «квадратов» на 9 этаже высотки у метро «Славянский бульвар» ищет новых хозяев с 20 октября прошлого года.

Фото: Циан

- Срочно! Торг! Квартира с дизайнерским ремонтом и эксклюзивной мебелью, два санузла, гардеробная, хозблок, сауна. Четыре собственника, свободная продажа, - гласит объявление.

В данный момент цена апартаментов составляет 100 миллионов рублей, так что Александр Фролов претендует на 50 млн. К слову, дизайнерский ремонт спортсмен когда-то делал здесь на свои деньги, собираясь жить с Началовой долго и счастливо. Главным предметом гордости артистки была гардеробная, полностью облицованная натуральной крокодиловой кожей.

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