Сандэнс-2021: Родители в бункере, дети на свободе

Название фильма имеет не только музыкальный смысл: слово CODA являет собой сокращение от Child of Deaf Adults (ребенок глухонемых взрослых)

Участник американского драматического конкурса «Кода» Шон Хедер, ремейк французского фильма «Семья Белье» Эрика Лартиго - блестящая мелодрама и музыкальный роман взросления. Девочка Руби (отличный дебют Эмилии Джонс) выросла в семье рыбаков, где все кроме нее - неслышащие. С раннего возраста она вынуждена быть их переводчиком для остального мира и с наступлением юности ей, конечно, захотелось чего-то еще. К тому же великолепные, смешные, работящие, трогательные родители ее в самом прямом смысле слова «не слышат». Семья не отпускает ее в колледж - куда лучше и выгоднее, если девушка продолжит батрачить на них в море. Но у Руби явно проклюнулся талант, и она нацелена покинуть семью, которой стесняется. Тут фильм совершает великолепный режиссерский вираж - мы оказываемся на месте глухих людей и испытываем те же замешательство и смущение, что они чувствуют в обществе слышащих, например на концерте хора, в котором поет их дочь. Сначала, как поется в песне Джони Митчелл, которую Руби исполняет на вступительных экзаменах в Беркли, приходится жертвовать собой, и тогда, возможно, и ради тебя кто-то принесет жертву. По крайне мере, в идеальном мире кино.

Название фильма имеет не только музыкальный смысл: слово CODA являет собой сокращение от Child of Deaf Adults (ребенок глухонемых взрослых). Фильмов о таких людях немного, и тем более нигде лично я не встречал такого проникновения в их психологию. В том числе и потому, что в ролях глухонемых снялись именно такие люди - в том числе актриса Марли Матлин, обладательница «Оскара» за фильм «Дети меньшего бога», великолепно сыгравшая мать главной героини.

Еще один участник конкурса, фильм под неслабым названием «Джон и дыра»

Еще один участник конкурса, фильм под неслабым названием «Джон и дыра» (John and the Hole) - парабола испанского художника Паскуаля Систо по сценарию автора «Бердмена» Николя Джакобоне. Если подросток из «Коды» в прямом смысле не слышит своих родителей, то между героями этого фильма - яма, дыра. 13-летний Джон неизвестным науке способом помещает своих милых родителей и не столь милую старшую сестру в глубокую бетонную яму, выкопанную рядом с их домом, - кто-то оборудовал ее себе под бункер. Понять поступок ребенка невозможно - тут и общая отмороженность, и нежелание/желание взрослеть, и мечта об уединении, и, возможно, какое-то природное зло, иногда наблюдающееся в детях в самых чистых формах. Конечно, это не реалистическое произведение, а кошмарное фэнтези, пугающая реализация проекций детского подсознания: кто, будучи в раздражении, никогда не фантазировал о чем-то подобном? То, что это сказка для взрослых, подчеркивает вторая сюжетная линия: в ней мать, рассказав о Джоне, сообщает 12-летней дочери, что бросает ее, пусть живет как знает. Если взрослым позволено бросать детей, то почему не наоборот?

Невидимому семейному неблагополучию посвящен и немецкий «Человеческий фактор» (Human Factors) Ронни Трокера. Это психопатологическое исследование буржуазной семьи, чье налаженное существование неожиданно распадается под воздействием даже не угрозы, а некоего неясного намека на нее.

Невидимому семейному неблагополучию посвящен немецкий фильм «Человеческий фактор»

То ли в их роскошный дом на бельгийском побережье залезли грабители, то ли через него пробежали молодые пранкеры в крысиных масках, то ли хозяйку дома просто немного прибило дверью от сквозняка, а только прежней жизни уже нет, все разрушено, все в прошлом. Фильм будто бы наследуют манере знатока «забавных игр», безжалостного австрийца Михаэля Ханеке, но Трокер в своих изысканиях использует не аналитически-хирургический инструмент, а чувственный анализ, недаром его фильм посвящен «человеческому фактору», который можно вскрыть скальпелем, но все равно пойди разберись.