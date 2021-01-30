В США программа вакцинации населения буксует Фото: REUTERS

Срыв западными производителями вакцин от COVID-19 плана поставок, неразбериха с планами вакцинации, царящая в некоторых странах, привели к тому, что в мире появилась новая профессия – «охотник за вакциной».

Часть людей охотится за вакциной для себя, в надежде как можно быстрее привиться от коронавируса, кто-то занимается этим на платной основе, продавая свое место в очереди и взимая за это от ста до пятисот долларов.

В США программа вакцинации населения буксует. В Нью-Йорк поступают считанные дозы, до сих пор не вакцинированы первоочередники – врачи, медсестры, социальные работники, пожилые люди. В городе с населением почти 10 млн. человек первый этап вакцинирования прошли всего лишь 629 тыс. человек. По данным телеканала ABC, на следующей неделе в мегаполис поступит всего лишь 108 тыс. доз.

Больницы и аптеки, в которых проводится вакцинация, умоляют жителей города не беспокоить их звонками и не приходить без приглашения, обещая, что в скором времени каждый желающий получит прививку.

«В данный момент мы вакцинируем от COVID-19 только тех, у кого на этой есть право, согласно федеральным и местным нормативам, а также с учетом количества поступающих вакцин. – написано на сайте сети крупнейших нью-йоркских клиник NYU Langone. – Пожалуйста, не пытайтесь звонить нам для заказа очереди на вакцинирование. Мы сами приглашаем пациентов».

Сеть клиник CityMD, имеющая отделения сразу в нескольких американских штатах, не оставляет никаких надежд: «Пока что мы обладаем возможностями вакцинировать только своих работников и очень небольшое количестве сторонних врачей и медсестер, которые получают направление к нам».

Но это не спасает от образования очередей, в которые выстраиваются люди, рассчитывающие на то, что к концу рабочего дня останутся лишние дозы, положенные тем, кто не смог сегодня прийти на плановую вакцинацию.

Медперсонал невольно провоцирует очередников, поскольку часть производителей вакцин поставляет сыворотку для инъекций в больших флаконах, которые врачи и медсестры предпочитают не хранить и использовать сразу и без остатка.

В разговоре с «КП» сразу несколько американских и израильских врачей подтвердили, что вакцина некоторых брендов поступает к ним во флаконах, содержащих от 5 до 10 доз препарата, хранение которого требует особого температурного режима. Поэтому, открыв флакон, они предпочитают использовать все его содержимое в течение одного рабочего дня, дабы избежать порчи раствора, и прививают в том числе и тех, кто формально пока не имеет на это право.