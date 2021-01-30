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Американцев предупредили о высокой угрозе внутреннего терроризма

Причиной терактов могут стать «ложные рассказы» о президентских выборах
Юрий МАЙБОРОДА
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Ближайшее время может резко возрасти угроза терроризма внутри страны

Ближайшее время может резко возрасти угроза терроризма внутри страны

Фото: REUTERS

Департамент внутренней безопасности США (DHS) издал предупреждение, согласно которому в ближайшее время может резко возрасти угроза терроризма внутри страны.

Для распространения важной информации была использована федеральная система, созданная в 2001 году после террористических атак 11 сентября.

В последний раз систему использовали в январе прошлого года, опасаясь мести Ирана за смерть генерала Касема Сулеймани, уничтоженного военными США по приказу Дональда Трампа.

В нынешнем заявлении DHS в частности говорится:

– Информация предполагает, что некоторые идеологически мотивированные экстремисты, возражающие против смены президента, а также других предполагаемых обстоятельств, подпитываемых ложными нарративами, могут продолжать мобилизоваться для протестов или совершения насилия.

Помимо прочего, службу внутренней безопасности беспокоят протесты, связанные с расовым и этническим неравенством, недовольство граждан ограничениями в связи с пандемией, а также недавний штурм Капитолия. По мнению ведомства, «движущие силы насилия» сохранятся в течение всего 2021 года.

Выборы президента США в 2020 году