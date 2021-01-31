Феномен популярности Ванги: вокруг нее образовалась первая в мире социальная сеть

Если вы полагаете, что где-то существует календарь с предсказаниями Ванги на каждый год , то глубоко ошибаетесь Фото: фотохроника ТАСС.

Парадокс Ванги заключается даже не в том, что ни одно из ее глобальных пророчеств не сбылось. Самое поразительное, что она получила репутацию великой прорицательницей, в принципе не делая никаких широкомасштабных предсказаний. По крайней мере, в привычном смысле этого слова. И вот этот чудо действительно нуждается в объяснении.

Пророчество об утерянном шмате сала

Если вы полагаете, что где-то существует календарь с предсказаниями Ванги на каждый год (что-то типа астропрогноза, который публикует каждое уважающее себя массовое издание, для привлечения суеверной публики) то глубоко ошибаетесь. Сама слепая старушка по понятным причинам записей не вела. Высказывания Ванги записывали ее родственники, которые помогали вести дело. Самым каноническим текстом является книга “Правда о Ванге” написанная Красимирой Стояновой, она приходилась Ванге племянницей и была ближайшей помощницей пожилой женщины (у самой прорицательницы детей не было). В тексте подробно описан мир Ванги. Так вот в этом мире нет экономических кризисов, мировых революций, политических реформ, государственных деятелей, гуманитарных катастроф, техногенных аварий вроде Чернобыля или Фукусимы. То есть всего того, что по общему мнению является предметом предсказаний. Мир Ванги это круг интересов малограмотной крестьянки и именно с этой житейской прозой связаны 99,9 процентов ее самых блистательным пророчеств.

Например, описывается, как она помогла крестьянину прояснить судьбу запропастившегося шматка сала или украшения, утерянного в торбе с овсом. Как она подсобила посыльному найти потерянный пакет с секретным донесением (раззяве-посыльному, как водится, грозила смертная казнь). Излюбленный жанр Ванги - это поиск пропавших родственников, крупного и мелкого скота. И конечно, типовые мыльные истории о детях, которых в младенчестве украли цыгане, а матери спустя десятилетия узнали в соответствии с “пророчеством”. Проверить подлинность этих анонимных историй невозможно. Но когда, слухи о чудесных способностях Ванги стали тиражировать СМИ, к тетушке стали обращаться родственники жертв реальных уголовных преступлений с просьбой рассказать о судьбе пропавших близких или помочь найти убийц. Здесь Ванга ничем не могла помочь. Хрестоматийный пример - это история о массовом убийстве подростков на полустанке Казынет в 1989 году. Родители семерых погибших юношей направили ходока к Ванге, чтобы она указала на убийц. Ясновидящая, которая по рассказам свободно разговаривает с душами умерших, выдала бессмысленный ответ: “Ваше время ушло”...

Ванга и бревно

Зато прорицательница с особым удовольствием вела консультации по семейным вопросам: клеймила неверных жен, нерадивых мужей и избалованных детей. Вот характерный отрывок, женщина жалуется Ванге: «Дочь нас бьет, просто нет сил больше терпеть». Ванга: «Это вам нужно было ее бить, пока она маленькой была. Ваш ребенок пресытился всем, слишком вы ее ублажали и теперь у нее не все в порядке с психикой. Вот и получается — вроде бы и есть у вас ребенок, а по существу и нет».

С энтузиазмом прорицательница занималась врачеванием. Вы думаете это медицина будущего? Ясновидица узнала что-то про методы генной инженерии, моноклональные антитела, лекарства от ВИЧ? Ничего подобного, среди излюбленных лекарственных средств Ванги фигурировали типично деревенские средства - утренняя роса (от бессонницы) , молоко и пшеничная мука (от цирроза печени), бензин и машинное масло (при экземе) и т.д. (см. РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ)…

Откуда же появляются приписываемые Ванге предсказания про распад СССР, гибель подлодки “Курск”, атаку террористов-смертников на башни-близнецы в Нью-Йорке и т.д.? Их задним числом, уже после событий, озвучивают люди, которые представляются друзьями, помощниками, переводчиками, учениками или последователями Ванги. Степень их близости к прорицательнице так же сложно проверить, потому что в разные годы вокруг нее кормилось огромное количество всевозможной публики. Это как в известной истории про Ленина и бревно, когда впоследствии тысячи людей рассказывали, что это именно они тащили историческое бревно с вождем мирового пролетариата. И это “бревно” фальшивых пророчеств за Вангу до сих пор несут на своих плечах сотни мистификаторов, распространяя в сети “Полные собрания пророчеств Ванги”, которые она никогда не давала.

Типичный пример создания такого фейкового предсказания - это прогремевшая в минувшем году история про “5 двоек бабы Ванги”. В эфире Первого канала журналист Сергей Косторный поведал миру тайну, которую ему перед смертью якобы открыла тетушка Ванга. Самый опасный день для всего мира, сказала она, это день, когда в одном месте соберутся пять двоек. Речь идет о датах 22.02.2020 года или 22.12.2020. Об этом душераздирающем предсказании написали все без исключения ведущие СМИ (что греха таить, и “Комсомолка” в их числе), чтобы попасть в популярный сюжет Яндекса и собрать свою долю трафика. Стоит ли упоминать, что конца света так и не случилось?

31 января знаменитой прорицательнице исполнилось бы 110 лет Фото: фотохроника ТАСС.

Королеву играет свита

Говорила ли Ванга что-то о будущем? Да, хотя такие высказывания можно пересчитать по пальцам. Все эти пророчества туманны, беспредметны, их легко может сделать любой из нас. Она говорит, что когда-нибудь настанут тяжелые времена, а потом пройдут. Появятся новые болезни, но их появление можно предотвратить. Произойдет много перемен, старые люди уйдут, а на их место придут новые люди...

Каждый раз, когда Ванга по неосторожности говорит что-то чуть более конкретное, происходит конфуз. В частности она утверждает, что близок день, когда будет изобретено лекарства против рака, оно будет содержать железо, гормоны лошади, собаки и черепахи. Сегодня мы знаем, что перспективные лекарства от рака не имеют никакого отношения к лошадям, черепахам и железу.

Другой прокол произошел, когда болгарская Кассандра заверяла, что нашу планету посещают инопланетяне с планеты Вамфим (так они ее сами якобы называют) - это третья планета от Земли. Тут всего два варианта - Меркурий и Сатурн. Обе планеты посещали наши космические аппараты и никаких признаков высокоорганизованной жизни не обнаружили.

Я разговаривал с Кирсаном Илюмжиновым, экс-президентом ФИДЕ, долгие годы возглавлявшим Калмыкию. Он действительно был близким для Ванги человеком, часто приезжал к ней, иногда по 2-3 раза в месяц.

- Предсказания Ванги были, как правило частного характера, то есть предназначались тому или иному человеку, - говорит Кирсан Николаевич. - Она давала предсказания в образной форме. Допустим Ванга не говорила, что я стану президентом ФИДЕ. Однажды пришел к ней в гости, она говорит: «Ты такой худой, маленький, а на двух креслах расселся!» А мы на лавочке сидели у нее во дворе - какие кресла? Но она заявляет: вижу двух Кирсанов! А где-то через полгода меня в Париже избрали президентом ФИДЕ. И я на тот момент был единственным, кто совмещал посты президента республики и главы международной организации. А что касается катастроф... Сейчас много спекулируют на имени Ванги. Лично я про гибель подлодки «Курск» ничего от нее не слышал, хотя мы дружили и очень много общались. Ванга жалела людей, поэтому я к такого рода «страшным» пророчествам от ее имени настороженно отношусь.

Можно ли объяснить феномен Ванги только тем, что люди сами наполняли собственным смыслом ее аморфные и расплывчатые пророчества. То есть короля банальным образом сыграла свита?

Чем слепая крестьянка поразила Наталью Бехтереву?

В существование сверхспособностей Ванги была уверена такой искушенный человек, как Наталья Бехтерева, академик, известный нейрофизиолог, директор Института мозга человека РАН.

- Я приехала к Ванге в 1989 году, - рассказывала Наталья Петровна. - В ее экстраординарные способности не верила, но мне интересно было на это чудо посмотреть исходя из научных интересов, поскольку я занимаюсь возможностями мозга. Ванга начала меня расспрашивать о близких людях и первое время часто попадала мимо. Но потом руками показала, что моя мама страдала болезнью Паркинсона. Затем спросила про мужа и сказала, что плохо его видит (спустя некоторое время муж Натальи Бехтеревой ушел из жизни при трагических обстоятельствах). Но окончательно я убедилась, что у Ванги есть восприятие событий, о которых она знать не может, когда она сказала: “Почему ты в своем министерстве повадилась ходить к заместителю? Он тебе не поможет. Твой человек - министр”. Вот уж точно об этом никто не мог знать, потому что я одна ездила в Москву решать важный вопрос к заместителю Чазова, который оказался внешне приветливым, но очень недоброжелательным человеком.

В свою очередь Сергей Михалков, автор Дяди Степы и текста гимна, с удивлением услышал от Ванги о планах его сына режиссера Андрона Кончаловского уехать из СССР в США. Он, конечно и сам об этом знал, но услышать это от незнакомого человека было удивительно.

Иными словами, посетителей Ванги поражала ее неожиданная осведомленности в деталях личной жизни посетителей. Для постороннего человека такое знание невероятно. Однако многие подробности биографии любого незнакомца станут вам известны и без всякой мистики, если почитать личное дело в отделе кадров. Или ознакомиться с анкетой, которую каждый из нас заполняет перед выездом за границу. А если признать, что Вангу курировали болгарские спецслужбы, как это утверждают сами болгары, то многое становится на свои места. Кроме того, общеизвестно, что осведомителями Ванги были таксисты, официанты, горничные отелей, в который останавливались посетители. Ведь Ванга была главной туристической достопримечательностью Болгарии и источником доходов множества людей. И тут мы плавно переходим к вопросу, как в социалистической стране, где объявлена борьба с религиозным и прочим мракобесием, слепая и чуть ли не юродивая предсказательница была принята на государственную службу?

Через Вангу текли миллионы долларов

И тут всплывает фигура болгарской принцессы Людмилы Живковой - дочь бессменного руководителя Болгарской коммунистической партии Тодора Живкова. Если другая советская принцесса Галина Брежнева сходила с ума по бриллиантам, то Людмила Живкова с головой погрузилась в мир оккультных наук, экстрасенсов и всяких непознанных сил. На этой почве она познакомилась со слепой мало кому известной крестьянкой, и это стало началом возвышения Ванги. По инициативе Людмилы Живковой в 1966 году был основан Институт суггестологии (суггестология - отрасль психологии, которая занимается внушением, гипнозом, телепатией и т.д). Главным объектом изучения этого Института была Ванга. Как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Ученые нашли у Ванги все то, что хотела увидеть Людмила Живкова и спустя год - в 1967 году - Ванга получила статус государственной служащей с ежемесячной зарплатой 200 левов (примерно 200 советских рублей). Для иностранцев с Запада визит к Ванге стоил 50 долларов, для посетителей из стран социалистического лагеря - 10 левов.

Болгарский журналист Василь Стоянов, в свое время сотрудник газеты “Работническо дело” - официального печатного органа ЦК Болгарской коммунистической партии - подсчитал, что Ванга заработала для государства около 10 миллионов долларов. Она мало интересовалась деньгами, но через нее шел такой мощный финансовый поток, что изрядные суммы оседали и у ее окружения. Организовать аудиенцию без очереди, договориться, чтобы прорицательница уделила посетителю достаточно времени, сделать фото или видео со слепой знаменитостью - все это стоило отдельных денег.

Каков был доход Ванги, сложно сказать, но известно, что в 80-е годы во время обыска в ее доме власти нашли 90 тысяч левов - сумасшедшие по советским временам деньги. А в 1994 году, незадолго до смерти Ванги (она скончалась от рака желудка спустя два года), на ее средства в селе Рупита, где она прожила последние 20 лет, была построена Часовня Святой Параскевы.

Таким образом Ванга превратилась для своего региона в градообразующее предприятие. Но даже если она что-то и могла чувствовать в человеке, то вряд ли могла уделить хоть сколько-нибудь серьезное внимание посетителю за те одну-две минуты общения. Ведь ясновидящая принимала иной раз по 100 человек в день, поэтому дело было поставлено на поток. Большинству людей она говорили фразы-заготовки, которые десятилетиями у нее были в ходу. Например, бытует легенда, что Бедросу Киркорову она сказала, что видит его сына стоящим на скале и размахивающего палкой. И якобы Киркоров воспринял это, как пророчество успешной эстрадной карьеры Филиппа, он расшифровал образ так, что палка это микрофон, а скала - сцена. Но дело в том, что то же самое Ванга говорила тысячам других родителей, намекая на успех детей. И, вероятно, историю про человека, сидящего на двух креслах, слушал не только Кирсан Илюмжинов.

Нет пророка в своем отечестве без участия спецслужб?

Популярна версия о том, что Ванга - это ни что иное, как проект спецслужб. Ведь к ней приезжали известные люди, политики, государственные деятели, и с помощью предсказаний ими можно было управлять. Кому-то посоветовать отказаться от важного проекта, другому подкинуть “правильную” идею, у третьего узнать о состоянии здоровья, четвертого убедить уйти в отставку. Сдается, что здесь дело обстоит так же, как с теорией о том, что социальные сети придумали спецслужбы, чтобы собирать информацию о людях. В действительности, они так и делают, поскольку мы простодушно вываливаем в сеть всю свою подноготную. Но когда Марк Цукерберг придумывал “Фейсбук”, никаких спецслужб и рядом не было. Они пришли гораздо позже, когда стало понятно, что социальная сеть, которую мы используем для общения, это ресурс двойного назначения.

Вероятно, так было и с Вангой. Волею случая и прихотливого стечения обстоятельств харизматичная слепая крестьянка, объединявшая по началу поклонников из числа односельчан, стала центром притяжения для огромного количества человек в разных странах. Ее аудиторию составляли знаменитости и обыватели, актеры и их фанаты, богатые и неимущие, политики и их избиратели, светские тусовщики и властители дум… Существует теория пяти рукопожатий, которая гласит, что самый последний нищий и самый могущественный человек Земли связаны через цепочку из пяти общих знакомых. Ванга сократила эту цепочку до одного рукопожатия, ее круг общения стал неким прообразом социальной сети. А сама она выступала кем-то вроде блогера-миллионника. Сказанное для одного тут же становилось предметом всеобщего обсуждения благодаря сарафанному радио, телевидению и газетам. А эффект испорченного телефона превращал банальные фразы в таинственные и глобальные прорицания. По архитектуре эта социальная сеть чем-то напоминала Твиттер, когда немногословные и порой невразумительные сообщения порой вызывают реакцию, несопоставимую со значимостью написанного. Что объединяло людей, входивших в круг Ванги? Потребность в чуде и извечное желание знать, что будет, особенно сильное в эпоху перемен. Возможно, поэтому популярность Ванги не вышла за пределы республик бывшего СССР и стран социалистического блока, где социальные и общественные потрясения были сильнее всего.

Вероятно эпоха катаклизмов каким-то образом порождает таких людей, как Ванга. Так что если где-то вы заметите очередную ее реинкарнацию - значит, скоро грянет буря.

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ

Что делать если ребенок начинает привередничать в еде: это я не ем, то не хочу? Выход есть, считала Ванга. Для этого надо собрать еще незрелые, кислые фрукты. Варить в большой посудине, пока не превратятся в кашу. Когда вода немножко остынет, не процеживая, погрузить в нее ребенка по шею. Дать полежать в воде полчаса. Потом намазать тело смальцем и растереть виноградной водкой.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРЕДСКАЗАЛА ВАНГА

Ниже несколько реальных пророчеств, записанных племянницей Ванги Красимирой Стояновой. Честно говоря, они не выглядят каким-то откровением. В отличие от знаменитых предсказаний про подлодку "Курск" и башни-близнецы, которые приписывают Ванге задним числом.

- Придет день, когда с лица земли исчезнут различные дикие и культурные растения, животные. Первыми с наших огородов уйдут навсегда лук, чеснок, перец. Пасеки останутся без пчел, молоко станет горьким.

- 1981 год будет тревожным и тяжелым годом. Множество городов и сел будут разрушены в результате землетрясений и наводнений, природные катаклизмы будут раздирать землю, верх возьмут скверные люди, а ворам, пьяницам, склочникам и блудницам не будет числа.

- Через двести лет человек осуществит контакт с братьями по разуму из других миров. Венгерская аппаратура первой поймает разумный сигнал из космоса… А правду об этом космосе следует искать в старых священных книгах!

- Скоро появятся незнакомые, неизвестные людям болезни (запись 1981 года). Люди будут падать на улицах, тяжело заболевать без видимых причин. Станут тяжко хворать даже те люди, которые никогда ничем не болели. Но повальное бедствие может быть предотвращено, все в ваших руках.