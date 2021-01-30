Из-за мексиканского телеведущего в США изменили порядок вакцинирования от коронавируса

Власти Флориды начали расследование и выяснили, что мексиканец – не единственный иностранец, получивший бесплатную прививку за счет американского бюджета Фото: REUTERS

Известный мексиканский телеведущий Хуан Хосе Орихель наведался в американскую Флориду, где получил первую дозу вакцины от коронавируса.

В Мексике прививку получить пока почти невозможно, т.к. первые партии вакцины еще давно были предоплачены и уже получены крупными, богатыми государствами, в число которых Мексика не входит.

73-летний Орихель похвастался этим в своих соцсетях и нарвался на шквал критики. Причем в непорядочности и эгоизме его обвинили как сограждане, так и американцы, обвинившие заезжего гостя в незаконной иммунизации за счет жителей США.

- Я – мать двоих детей, плачу налоги, но пока не имею право на прививку. Я проработала всю пандемию, а иностранный турист бесплатно получил вакцину. Как жаль и как несправедливо! – написала жительница Майами.

Власти Флориды начали расследование и выяснили, что мексиканец – не единственный иностранец, получивший бесплатную прививку за счет американского бюджета. Ранее Белый дом неоднократно заявлял, что лечение от COVID-19 будет бесплатным для всех без исключения, а вот что касается вакцинации от коронавируса, то обещания касались лишь распределения объемов вакцин между штатами и установления очередности вакцинирования возрастных и профессиональных групп.

Ажиотаж, вызванный поездкой Орихеля, спровоцировал ответную реакцию американских чиновников: теперь каждый пациент, записавшийся на вакцинацию, должен будет в обязательном порядке подтверждать свое ПМЖ в США, предъявляя для этого соответствующие документы.

Сам Орихель оправдывается и заявляет, что не сделал ничего противозаконного и просто записался на укол на сайте одной из флоридских клиник, где у него не требовали никаких документов.