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Причина смерти Василия Ланового: почему люди преклонного возраста умирают от COVID-19 несмотря на все усилия медицины

Спасти тяжелых пациентов не помогают ни переливание плазмы крови переболевших, ни мощные антикоагулянты, ни сильнейшие противовоспалительные препараты
Анна НИКОЛАЕВА
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Ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции звезда советского кино Василий Лановой

Ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции звезда советского кино Василий Лановой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МУЖЧИНЫ ПОГИБАЮТ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ ЖЕНЩИН

Первый месяц 2021-го принес тяжелые утраты. Ушли из жизни из-за коронавирусной инфекции звезда советского кино Владимир Коренев (80 лет), бессменный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский (71 год) и великий артист Василий Лановой (87 лет).

- Старение организма и преклонный возраст, к сожалению, являются главными факторами, многократно повышающими риск летального исхода COVID-19, - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков. - Есть такое понятие - IFR, infection fatality ratio, по-русски это можно назвать «инфекционная летальность». Чтобы определить ее при ковиде, специалисты берут разные возрастные группы и смотрят, каков процент умирающих от процента зараженных коронавирусом в том или ином возрасте. То есть это доля, выраженная в процентах.

На сегодня известно, что самый низкий процент летальных исходов от COVID-19 - у детей 5-9 лет. IFR у них оценивается всего лишь в 0,001%. В более младшем возрасте, у совсем маленьких детей процент выше, и резко растет показатель летальности, начиная с 10 лет. В среднем на сегодня известно, что с этого возраста IFR увеличивается на 0,6% каждые 5 лет по мере взросления и затем старения человека.

Сильнее всего страдают от ковида люди «серебряного» возраста. В группе 80+ процент смертельных исходов в рамках IFR составляет 8,3%. Но! При этом среднем показателе есть очень существенное различие у взрослых мужчин и женщин: первые умирают почти в два раза чаще вторых. А в старшем возрасте это проявляется особенно заметно. Так, согласно данным исследований, в 80+ лет у мужчин IFR составляет 11%, а у женщин меньше 6%.

Важную роль играют также особенности образа жизни пожилых людей, их социальная активность и то, насколько в каждой конкретной стране удается оградить старшее поколение от внешних воздействий, общения друг с другом, родственниками и т. д., отмечает Николай Крючков. Мы знаем, что Василий Лановой, увы, не щадил себя и продолжал вести активную общественную жизнь, несмотря на эпидемию.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

- Если говорить о причинах самой высокой смертности от ковида в старшем возрасте, то врачам известно, что по мере старения организма идет накопление хронических заболеваний, включая тяжелые. Именно поэтому тема старения и борьбы с ним сегодня одна из важнейших в биомедицине, - поясняет эксперт. - СOVID-19 это действительно тяжелое заболевание, не обычная простуда. Вирус вызывает серьезные нарушения, и даже для людей с крепким здоровьем воздействие такого мощного стрессового фактора, которым является ковид-инфекция, становится сильным испытанием организма на прочность. При этом у людей с любыми хроническими заболеваниями независимо от пола и возраста выше опасность умереть. Просто потому что организм не справляется.

Кроме того, существуют индивидуальные особенности иммунной системы, продолжает Николай Крючков. У некоторых людей повышена склонность к развитию цитокинового шторма, то есть мощного воспаления, при котором «сошедший с ума» иммунитет уничтожает собственные органы и ткани человека. В таком случае риск летального исхода от ковида повышается даже при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний. К сожалению, на сегодня никак не представляется возможным заранее узнать, разовьется ли у конкретного человека гиперреакция иммунной системы.

ДВЕ СТАДИИ БОЛЕЗНИ

У Василия Ланового COVID-19 протекал в несколько стадий. Первый этап прошел нетяжело. Как рассказывала супруга артиста, актриса театра и кино Ирина Купченко, в начале января Василий Семенович чувствовал себя нормально. «Если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается», - обнадежила она журналистов.

- Это первая стадия болезни, так называемый ОРВИ-подобный период, похожий на банальную простуду, - говорит иммунолог Николай Крючков. - У большинства людей этой стадией ковид и заканчивается. Но примерно у 20% заболевших коронавирусная инфекция переходит во вторую, более тяжелую стадию.

- В какие сроки это происходит?

- Инкубационный период COVID-19 составляет от 3 до 14 дней (в среднем 5) с момента заражения. При легкой форме болезни, когда организм способен купировать вирус, наблюдается ОРВИ-подобная стадия, которая может длиться от 5 до 10 дней. После этого человек либо выздоравливает, хотя и могут сохраняться постковидные симптомы, либо у части заболевших, тех самых 20%, начинается вторая стадия. Картина может внезапно и резко меняться за счет присоединения тяжелой симптоматики. Возможно появление тяжелой одышки, чувства нехватки воздуха, усиление кашля, спутанность сознания, выраженные боли в разных местах - в области груди, живота, конечностей, головные боли, сильная слабость. Вплоть до развития цитокинового шторма, ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови), обширного воспаления легких и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), при которых из-за кислородного голодания, системного воспаления и нарушения свертываемости крови начинают повреждаться сердце, почки, мозг и другие органы.

Увы, у пожилых людей гораздо больше вероятность перехода COVID-19 в такую тяжелую стадию.

- Правда ли, что решающую роль играет гиперреакция иммунной системы, тот самый цитокиновый шторм? Почему с ним не удается справляться, если уже известны и применяются очень мощные иммуноподавляющие препараты?

- Цитокиновый шторм далеко не всегда играет решающую роль в летальном исходе. Он возможен и у более молодых людей, и у пациентов преклонного возраста. Смерть у них может наступить из-за обострения давних тяжелых хронических заболеваний на фоне «ковидного» стресса. Непосредственной причиной смерти может стать, в том числе, инфаркт или инсульт: ведь, как известно, при COVID-19 серьезно повышается свертываемость крови.

- Но сейчас же вовсю применяют кроверазжижающие препараты, антикоагулянты!

- Они действительно многим помогают, но это не панацея. Более того, у пожилых людей возможен и противоположный эффект - развитие кровоизлияния, кровотечения или геморрагического инсульта, которые также могут, хотя и нечасто, становиться непосредственной причиной смерти.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Увы, для людей преклонного возраста, чей организм подточен старением, COVID-19 становится слишком серьезной и нередко непосильной проверкой на прочность, говорит иммунолог Николай Крючков. Современная медицина оказывается не способна им помочь.

- Наверняка Василий Семенович Лановой находился в самых лучших условиях, под постоянным присмотром врачей, применялись все существующие методы и резервы, скорее всего, было и переливание плазмы крови переболевших, и терапия антикоагулянтами, и препараты, подавляющие избыточное воспаление. Но врачи не волшебники, - разводит руками эксперт. - Поэтому мой главный совет всем, у кого есть пожилые родственники: примите все меры, чтобы уберечь их от заражения ковидом. Основной метод защиты, уже доступный сегодня - вакцинация. Если прививка пока не сделана или не прошло минимум 5 недель с момента первого введения вакцины, максимально ограничьте личные контакты ваших близких в преклонных годах со всеми, кто может быть потенциальным источником инфекции.

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