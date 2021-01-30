Причина смерти Василия Ланового: почему люди преклонного возраста умирают от COVID-19 несмотря на все усилия медицины

Ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции звезда советского кино Василий Лановой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МУЖЧИНЫ ПОГИБАЮТ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ ЖЕНЩИН

Первый месяц 2021-го принес тяжелые утраты. Ушли из жизни из-за коронавирусной инфекции звезда советского кино Владимир Коренев (80 лет), бессменный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский (71 год) и великий артист Василий Лановой (87 лет).

- Старение организма и преклонный возраст, к сожалению, являются главными факторами, многократно повышающими риск летального исхода COVID-19, - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков. - Есть такое понятие - IFR, infection fatality ratio, по-русски это можно назвать «инфекционная летальность». Чтобы определить ее при ковиде, специалисты берут разные возрастные группы и смотрят, каков процент умирающих от процента зараженных коронавирусом в том или ином возрасте. То есть это доля, выраженная в процентах.

На сегодня известно, что самый низкий процент летальных исходов от COVID-19 - у детей 5-9 лет. IFR у них оценивается всего лишь в 0,001%. В более младшем возрасте, у совсем маленьких детей процент выше, и резко растет показатель летальности, начиная с 10 лет. В среднем на сегодня известно, что с этого возраста IFR увеличивается на 0,6% каждые 5 лет по мере взросления и затем старения человека.

Сильнее всего страдают от ковида люди «серебряного» возраста. В группе 80+ процент смертельных исходов в рамках IFR составляет 8,3%. Но! При этом среднем показателе есть очень существенное различие у взрослых мужчин и женщин: первые умирают почти в два раза чаще вторых. А в старшем возрасте это проявляется особенно заметно. Так, согласно данным исследований, в 80+ лет у мужчин IFR составляет 11%, а у женщин меньше 6%.

Важную роль играют также особенности образа жизни пожилых людей, их социальная активность и то, насколько в каждой конкретной стране удается оградить старшее поколение от внешних воздействий, общения друг с другом, родственниками и т. д., отмечает Николай Крючков. Мы знаем, что Василий Лановой, увы, не щадил себя и продолжал вести активную общественную жизнь, несмотря на эпидемию.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

- Если говорить о причинах самой высокой смертности от ковида в старшем возрасте, то врачам известно, что по мере старения организма идет накопление хронических заболеваний, включая тяжелые. Именно поэтому тема старения и борьбы с ним сегодня одна из важнейших в биомедицине, - поясняет эксперт. - СOVID-19 это действительно тяжелое заболевание, не обычная простуда. Вирус вызывает серьезные нарушения, и даже для людей с крепким здоровьем воздействие такого мощного стрессового фактора, которым является ковид-инфекция, становится сильным испытанием организма на прочность. При этом у людей с любыми хроническими заболеваниями независимо от пола и возраста выше опасность умереть. Просто потому что организм не справляется.

Кроме того, существуют индивидуальные особенности иммунной системы, продолжает Николай Крючков. У некоторых людей повышена склонность к развитию цитокинового шторма, то есть мощного воспаления, при котором «сошедший с ума» иммунитет уничтожает собственные органы и ткани человека. В таком случае риск летального исхода от ковида повышается даже при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний. К сожалению, на сегодня никак не представляется возможным заранее узнать, разовьется ли у конкретного человека гиперреакция иммунной системы.

ДВЕ СТАДИИ БОЛЕЗНИ

У Василия Ланового COVID-19 протекал в несколько стадий. Первый этап прошел нетяжело. Как рассказывала супруга артиста, актриса театра и кино Ирина Купченко, в начале января Василий Семенович чувствовал себя нормально. «Если не знать, что мы болеем, то никаких признаков не ощущается», - обнадежила она журналистов.

- Это первая стадия болезни, так называемый ОРВИ-подобный период, похожий на банальную простуду, - говорит иммунолог Николай Крючков. - У большинства людей этой стадией ковид и заканчивается. Но примерно у 20% заболевших коронавирусная инфекция переходит во вторую, более тяжелую стадию.

- В какие сроки это происходит?

- Инкубационный период COVID-19 составляет от 3 до 14 дней (в среднем 5) с момента заражения. При легкой форме болезни, когда организм способен купировать вирус, наблюдается ОРВИ-подобная стадия, которая может длиться от 5 до 10 дней. После этого человек либо выздоравливает, хотя и могут сохраняться постковидные симптомы, либо у части заболевших, тех самых 20%, начинается вторая стадия. Картина может внезапно и резко меняться за счет присоединения тяжелой симптоматики. Возможно появление тяжелой одышки, чувства нехватки воздуха, усиление кашля, спутанность сознания, выраженные боли в разных местах - в области груди, живота, конечностей, головные боли, сильная слабость. Вплоть до развития цитокинового шторма, ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови), обширного воспаления легких и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), при которых из-за кислородного голодания, системного воспаления и нарушения свертываемости крови начинают повреждаться сердце, почки, мозг и другие органы.

Увы, у пожилых людей гораздо больше вероятность перехода COVID-19 в такую тяжелую стадию.

- Правда ли, что решающую роль играет гиперреакция иммунной системы, тот самый цитокиновый шторм? Почему с ним не удается справляться, если уже известны и применяются очень мощные иммуноподавляющие препараты?

- Цитокиновый шторм далеко не всегда играет решающую роль в летальном исходе. Он возможен и у более молодых людей, и у пациентов преклонного возраста. Смерть у них может наступить из-за обострения давних тяжелых хронических заболеваний на фоне «ковидного» стресса. Непосредственной причиной смерти может стать, в том числе, инфаркт или инсульт: ведь, как известно, при COVID-19 серьезно повышается свертываемость крови.

- Но сейчас же вовсю применяют кроверазжижающие препараты, антикоагулянты!

- Они действительно многим помогают, но это не панацея. Более того, у пожилых людей возможен и противоположный эффект - развитие кровоизлияния, кровотечения или геморрагического инсульта, которые также могут, хотя и нечасто, становиться непосредственной причиной смерти.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Увы, для людей преклонного возраста, чей организм подточен старением, COVID-19 становится слишком серьезной и нередко непосильной проверкой на прочность, говорит иммунолог Николай Крючков. Современная медицина оказывается не способна им помочь.

- Наверняка Василий Семенович Лановой находился в самых лучших условиях, под постоянным присмотром врачей, применялись все существующие методы и резервы, скорее всего, было и переливание плазмы крови переболевших, и терапия антикоагулянтами, и препараты, подавляющие избыточное воспаление. Но врачи не волшебники, - разводит руками эксперт. - Поэтому мой главный совет всем, у кого есть пожилые родственники: примите все меры, чтобы уберечь их от заражения ковидом. Основной метод защиты, уже доступный сегодня - вакцинация. Если прививка пока не сделана или не прошло минимум 5 недель с момента первого введения вакцины, максимально ограничьте личные контакты ваших близких в преклонных годах со всеми, кто может быть потенциальным источником инфекции.