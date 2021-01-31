Как я искал вежливого полицейского

Журналист Евгений Зиновьев рассказывает историю о том, как важны бабушкины советы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Моя бабушка Шура была очень мудрой и доброй. Её нет уже несколько лет, но её напутствия со мной всегда. Помню, бабушка рассказывала маленькому мне, как в советские времена ориентировалась в огромной, суетливой, непонятной Москве: «Если что-то непонятно, надо у милиционера спросить, он завсегда подскажет...»

К тому времени, как я сам зачастил в столицу по рабочим и прочим делам, я ведь вполне мог забыть этот совет. Но не забыл.

Лет 20 назад, я, впервые самостоятельно оказавшись в Москве и реально заплутав, подошёл к одному служивому и спросил, как пройти туда-то. Служивый вылупился на меня глазами, на всякий случай потрогал дубинку и ответствовал, что он не справочное бюро. Московские коллеги, услышав от меня эту историю, покрутили пальцем у виска — мол, нашёл у кого дорогу спрашивать.

Но я не сдался. Потому что бабушка врать не может. И я почти в каждый свой приезд в Москву начал приставать сперва к милиционерам, а потом к полицейским. Блин, я хорошо знаю Москву и гугл-картами пользоваться умею. Но для меня стало подсознательным делом принципа — получить позитивные эмоции от общения с полицейскими, давать им шанс быть хорошими. Ну, просто ради бабушки, которая не может врать!

Я много раз был в Москве. Я много раз обращался с вопросами к полицейским. Я много раз читал в их глазах недоумение. Я много раз слышал от них «не знаю». Я пару раз после своих вопросов вынужден был предъявить документы. А случаи, когда полицейские вежливо ответили на мой вопрос типа «как пройти в метро», можно пересчитать по пальцам.

Со временем я забил на это дело — как-то надоело... Но сегодня ехал в метро, думал о будущем, вспомнил бабушку, которая меня всегда поддерживала в минуты душевного смятения. И, подходя к дежурящему на выходе из метро «Киевская» полицейскому, кое-что загадал.

— Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как пройти к аэроэкспрессу? — спросил я, прекрасно зная, как к нему пройти.

— Здравствуйте. Пойдемте, я вам покажу, — ответил он, вышел со мной из здания, прошел со мной метров сто и показал: — Вооон туда. Счастливого пути!

Я не знаю, почему мне сейчас, едучи в аэроэкспрессе во Внуково, так хорошо и радостно. Ведь дело вовсе не в вежливом полицейском... Нет... Я чувствую, что бабушка — моя любимая бабушка — в очередной раз меня поддержала.