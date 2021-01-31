Тайный роман Ланового не разрушил его брак с Купченко

Ирина Купченко и Василий Лановой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ушел из жизни «аристократ советского кино» Василий Лановой. 87-летний народный артист не смог одержать победу над коронавирусом, сказался возраст и болезни.

- Василий Лановой называл себя ребенком войны, - рассказала «КП» знакомая артиста, актриса Виктория Лазич. - Эта незаживающая рана не позволяла ему предавать свою честь, принципы, вести себя подло. И его любимая роль в фильме «Офицеры» всегда обязывала Ланового думать о своей репутации. Таким же открытым, правдивым, умеющим дружить и любить Родину он был и в жизни. Никогда не изменял самому себе, не предавал. У него была очень непростая, полная испытаний жизнь, которая закалила его характер.

Шизофрения Самойловой

Лановой считался одним из самых красивых актеров советского экрана. В его героев были влюблены миллионы зрительниц. И в жизни артист тоже пользовался успехом у женщин.

- В его судьбе было много трагедий, - продолжает Лазич. - Первая жена, актриса Татьяна Самойлова, страдала психическим заболеванием - вялотекущей шизофренией, что выяснилось не сразу. У Самойловой были эмоциональные срывы, которые выводили Ланового из себя. Сначала он считал, что у нее вздорный характер, капризы, а потом каялся и говорил, что это предательская болезнь. Были претензии, ссоры. Самойлова - прекрасная актриса, но душевно нездоровая, и эти отклонения начали проявляться именно в браке с Лановым. Она страдала маниями. Ей могло казаться, что муж собирается ее отравить. Могла часами молчать. «И тогда я говорил с ней, как со стеною», - признавался Лановой спустя годы.

Лановой и его первая жена Татьяна Самойлова в фильме "Анна Каренина" Фото: кадр из фильма

Позже Самойлова лечилась в психиатрической клинике, сохранять норму ей помогали медпрепараты. Лановой, сам очень уравновешенный человек, говорил, что так больше жить невозможно: «Она то скачет, то плачет». То крик и истерика, то полный уход в себя, изоляция, чуть ли не желание покончить с жизнью.

Татьяна Самойлова

К тому же Самойлова сделала аборт от Ланового, не предупредив его. Для нее на первом месте было искусство, и она не хотела портить фигуру. А Лановой мечтал о детях. Родиться должна была двойня. Узнав постфактум, что жена избавилась от детей, Лановой ушел.

Жена погибла в автокатастрофе

По злому року его следующий брак с Тамарой Зябловой, актрисой Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, тоже закончился несчастьем. Вторую жену Лановой просто боготворил. Она была старше его по возрасту, что ее смущало, но он с нее пылинки сдувал.

- Свою вторую жену он называл «Ассоль». И сам рассказывал историю о том, как снимался в фильме «Алые паруса» с Анастасией Вертинской, а его жена в это время отдыхала в Ялте, - вспоминает Лазич. -

Лановой уговорил режиссера приблизиться к берегу: «Приеду к ней под алыми парусами». И он сумел поразить любимую. «Ты разбудил весь пляж», - говорила потом Тамара. А он этот романтический эпизод с Вертинской отрепетировал со своей женой.

Тамара Зяблова

Супруги прожили вместе десять лет. Лановой был счастлив, узнав, что жена носит его ребенка. Но Зяблова беременной погибла в автокатастрофе. Для актера это был страшный удар.

Тяжело переживал смерть сына

Настоящее семейное счастье Лановой обрел, когда в 1972 году женился на Ирине Купченко, своей партнерше по сцене Театра Вахтангова. Он называл Купченко очень талантливой, настоящей актрисой. Она стала ему заботливой женой. В браке родились два сына - Александр и Сергей.

Увы, и в этом браке Лановому была уготована трагедия. Сын Сергей должен был родиться с братом-близнецом, но тот оказался слабым и вскоре умер. А потом, в октябре 2013 года, семья пережила еще одно несчастье - из-за сердечной недостаточности умер взрослый сын Сергей. Это был шок. Они с женой очень тяжело переживали эту смерть. У Сергея осталась внебрачная дочка. После смерти сына Лановой и Купченко окружили внучку Аню любовью. Она часто у них гостила.

Василий Лановой и Ирина Купченко на съемках картины "Странная женщина". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший сын Ланового Александр окончил истфак МГУ и увлекся наукой. Он долго не женился, не было времени на личную жизнь. Однако недавно 43-летний Александр и его избранница все же сыграли свадьбу на радость родителям. Со своей женой, сотрудницей Ленинской библиотеки, сын актера познакомился за работой.

«У него были красивые истории любви»

- Безусловно, Лановой всегда нравился женщинам, - говорит Виктория Лазич. - У него были красивые истории. Он умел все делать так, чтобы не доставлять боль близким, и чтобы красиво закончить отношения, если «пробегала искра». Семья для него было святое.

- Была у Ланового внебрачная связь с Ольгой Пинижиной, театральным критиком, - рассказала «КП» бывшая сотрудница журфака МГУ Валерия. - Я дружила с Ольгой. И она доверила мне свою душевную тайну. До связи с Лановым у нее был роман с журналистом Андреем Карауловым, от него она родила дочь Лиду Караулову, которая пришла учиться на наш журфак. Я же с удовольствием приходила в гости к ее маме поболтать, попить чаю в ее квартире на Тверской. Ольга много рассказывала про Ланового, с большим трепетом, любовью. Они скрывали свои чувства. Уводить его из семьи она не решилась, увидев, какие теплые отношения связывают супругов. Отнеслась с уважением к его браку с Купченко. В итоге предпочла отойти в сторону.

Позже был еще один момент, когда Купченко заподозрила мужа в неверности.

- Об этом случае, который стал легендой Театра Вахтангова, мне рассказала Ира Пороховщикова, жена актера Александра Пороховщикова, - вспоминает журналист Наталия Корнеева. - Как-то, зайдя в гримерку к мужу, Купченко увидела некую сцену, которая заставила ее кричать на весь театр. «Она кричала так, что слышали все. Устроила ему крупный разнос». Несмотря на хрупкость, Купченко очень волевая женщина. Лановой боялся ее гнева.

После того инцидента какое-то время они были в ссоре. Она жила в московской квартире, а он на даче. Но потом Лановой вымолил прощение у жены. Последние годы они жили душа в душу. То ли их сплотило общее горе - потеря сына, то ли они стали родными людьми и очень дорожили отношениями...

Последние годы Ирина Купченко и Василий Лановой жили душа в душу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

«Группа в полосатых купальниках» появилась случайно

«Красиво плывет та группа в полосатых купальниках», - говорит герой Ланового в фильме «Полосатый рейс». Этот эпизод стал единственной ролью актера в комедийной ленте.

- Из 60 картин, в которых я снялся, эпизод в этой ленте - самый веселый, - вспоминал актер. - А что - песок, лето, приятно, тигров не было на пляже. Мне там случайно предложили сняться - просто я был в то время в Одессе. Так и осталось это моей единственной комедийной ролью. Мне ведь никогда не давали комедийных ролей, и вот улыбнулась удача. Тридцать секунд, даже меньше, в кадре, а вспоминают до сих пор!

В «Полосатом рейсе» Лановой появился на минуту, чтобы произнести фразу "Красиво плывут!"

Компьютерной графики тогда не было, а у героя Ланового по сюжету ставали дыбом волосы.

«В течение сорока минут мне под волосы пристраивали некую конструкцию из темных ниток, - рассказал Василий Семенович. - Их не было видно из-за тени на шезлонге. И в момент съемки человек, сидящий вне видимости кадра, дергал за них».

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