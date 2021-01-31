Обставь свою квартиру вещами с улицы: в Instagram набирает популярность новый тренд

Натыкаясь на выставленные вещи, пара начала их фотографировать и выкладывать в соцсеть с указанием адреса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пара американцев из Бруклина в Instagram ведет аккаунт @StoopingNYC, в котором выкладывает фото вещей, стоящих на улицах Нью-Йорка в ожидании вывоза мусорщиками.

Столы, стулья, винтажные напольные лампы и даже телевизоры – все это ждет новых хозяев, а многим подписчикам уже позволило недорого украсить свое жилье, а при желании – можно сменить обстановку в квартире практически полностью.

Необычный аккаунт жители Нью-Йорка создали два года назад. Идея пришла спонтанно, во время прогулок по городу. Натыкаясь на выставленные вещи, пара начала их фотографировать и выкладывать в соцсеть с указанием адреса.

Во время карантина прогулки прекратились и фотографии не обновлялись, а когда ограничения стали мягче, энтузиасты с удивлением увидели, что вещей на улицах заметно прибавилось – их оставляли люди, покидающие большой Нью-Йорк из-за коронавируса.

Теперь в аккаунте не только личные фото пары – им приходят сообщения об оставленных вещах со всех концов мегаполиса:

– Мы получаем сотни в день. Люди говорят: «Почему вы до сих пор не опубликовали мое фото?» Вероятно, они думают, что за этим стоит целая компания. Но на самом деле это всего два человека, к тому же, работающие полный день. Мы стараемся ответить каждому написавшему нам человеку.

На сегодняшний день в аккаунте сотни фотографий из самых разных частей Нью-Йорка и других городов и более 120 тысяч подписчиков.

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