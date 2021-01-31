Штурмовавший Капитолий "викинг" готов давать показания против Трампа

Если вина Чанси будет доказана, ему грозит провести не менее десяти лет за решеткой, поэтому дебошир решил все свалить на Трампа Фото: REUTERS

Джейкоб Чанси, которого американская пресса называет то шаманом, то викингом, принимал самое активное участие в штурме Капитолия 6 января.

После ареста ему были предъявлены обвинения в участии в гражданских беспорядках, хулиганстве, препятствовании официальному процессу и прочем.

Если вина Чанси будет доказана, ему грозит провести не менее десяти лет за решеткой, поэтому дебошир решил все свалить на Трампа.

О желании Чанси свидетельствовать против 45-го президента США заявил его адвокат Альберт Уоткинс:

– Мой клиент слышал часто повторяемые слова президента Трампа. Слова президента должны что-то значить. Принимая во внимание миролюбие и уступчивость, с которыми Чансли вел себя, было бы уместно и почетно, если бы президент помиловал его и других единомышленников, миролюбивых людей, которые откликнулись на призыв президента Трампа с благородными намерениями.

К слову, «миролюбие и уступчивость» Чанси проявил и в федеральной тюрьме, в которую его поместили после ареста: он потребовал, чтобы ему давали исключительно органическую еду, а получив отказ, объявил голодовку. Судья был вынужден требование арестанта удовлетворить.

Чанси - не единственный, кто решил оправдать свое участие в штурме Капитолия за счет Трампа: недавно таким же образом поступила и агент по недвижимости из Техаса Дженна Райан, участвовавшая в беспорядках:

– Я следовала за президентом. Я следовала тому, к чему нас призывали. Он попросил нас прилететь туда. Он попросил нас быть там.

Слушания по делу об импичменте должны начаться в Сенате 8 февраля.

Сенатор Линдси Грэм, убежденная сторонница Трампа, считает, что приглашение Чанси для дачи свидетельских показаний – не лучшая идея:

– Я не могу придумать лучшего способа превратить предстоящий процесс по делу об импичменте в полный цирк, чем вызвать шамана в качестве свидетеля по какому-либо делу.

Так или иначе, но свидетельства Чанси и других активистов штурма Капитолия против Трампа могут действительно склонить чашу весов в сторону импичмента.