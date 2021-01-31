Это обижает крыс: зоозащитники требуют не использовать названия животных как оскорбления

Надо сказать, что слов поддержки PETA не получила. Кто-то пытался взывать к логике зоозащитников Фото: REUTERS

Зоозащитная организация «За этичное обращение с животными» (PETA) обратилась с призывом прекратить оскорблять друг друга с использованием названий животных.

По мнению активистов PETA, это очень оскорбляет братьев наших меньших.

«Слова могут создать более инклюзивный мир или увековечить угнетение. Называние кого-либо животным в качестве оскорбления усиливает миф о том, что люди превосходят других животных и что их действия оправданы. Отстаивайте справедливость, отвергая язык расизма», – говорится в твите организации.

Чтобы не быть голословными, зоозащитники предложили целую таблицу замен: курица – трус; крыса – стукач; свинья – отталкивающий; змея – злюка и т.д.

Пост в Twitter собрал множество комментариев за короткое время.

Чтобы не быть голословными, зоозащитники предложили целую таблицу замен Фото: Twitter.com

Надо сказать, что слов поддержки PETA не получила. Кто-то пытался взывать к логике зоозащитников:

– Эти слова не оскорбляют животных, потому что они не понимают нашего языка. И понятия не имею о словах и их значении.

– Я очень сомневаюсь, что свиньи сидят в своих загонах и говорят: «люди думают, что я отталкивающий, мне так грустно».

А кто-то откровенно издевался.

В общем, твит полезным не счел никто, даже заядлые веганы:

– Я уже седьмой год являюсь веганом, и умоляю вас никогда больше не твитить ничего подобного.

Ранее PETA разместила пост о том, что причиной пандемии коронавируса является употреблением в пищу мяса и также попала под шквал критики.