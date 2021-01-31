Нью-йоркский риэлтор показал самую ужасную квартиру

Судя по видео, квартира, действительно, крошечная

Риэлтор-тиктокер снял и выложил в соцсеть ролик, в котором показал крошечную квартиру, сдающуюся сейчас в аренду за $1600 в месяц.

Жилье расположено на Манхэттене, в районе Вест-Вилладж. И не смотря на то, что тысячи нью-йоркцев покидают мегаполис из-за пандемии коронавируса, владелец квартиры требует за нее огромные деньги.

Сам риэлтор назвал лот «худшей квартирой в истории». Его пост собрал уже более 1,6 млн. лайков.

Судя по видео, квартира, действительно, крошечная. Это студия, в одном из углов которой есть подобие кухни с маленьким холодильником. А вот плиты или микроволновой печи нет.

Но и это не главное: дело в том, что туалета и душа в студии тоже нет. Они расположены в разных концах коридора на этаже и являются общими.

Пользователи оставляются тысячи комментариев:

- $1600? Да в Техасе за такие бабки можно арендовать поместье!

- Туалет и душ есть. А ванна, наверное, в трех кварталах от дома?

- Идя в туалет, не забывай ключ от двери!

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