Нью-йоркский риэлтор показал самую ужасную квартиру

Судя по видео, квартира, действительно, крошечная
Риэлтор-тиктокер снял и выложил в соцсеть ролик, в котором показал крошечную квартиру, сдающуюся сейчас в аренду за $1600 в месяц.
Жилье расположено на Манхэттене, в районе Вест-Вилладж. И не смотря на то, что тысячи нью-йоркцев покидают мегаполис из-за пандемии коронавируса, владелец квартиры требует за нее огромные деньги.
Сам риэлтор назвал лот «худшей квартирой в истории». Его пост собрал уже более 1,6 млн. лайков.
Судя по видео, квартира, действительно, крошечная. Это студия, в одном из углов которой есть подобие кухни с маленьким холодильником. А вот плиты или микроволновой печи нет.
Но и это не главное: дело в том, что туалета и душа в студии тоже нет. Они расположены в разных концах коридора на этаже и являются общими.
Пользователи оставляются тысячи комментариев:
- $1600? Да в Техасе за такие бабки можно арендовать поместье!
- Туалет и душ есть. А ванна, наверное, в трех кварталах от дома?
- Идя в туалет, не забывай ключ от двери!
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