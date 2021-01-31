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Политика

Несогласованные «прогулки протеста»: что происходит на улицах городов России

Рассказываем - вышли ли люди на улицы по призыву штаба Навального в это воскресенье
Андрей СЕДОВАндрей СЕДОВ
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31 января - вторая попытка штаба Навального вывести людей на улицы

31 января - вторая попытка штаба Навального вывести людей на улицы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этот день, 31 января, должен был стать второй попыткой штаба блогера и оппозиционера Алексея Навального вывести людей на улицы городов страны в свою поддержку. Сам Навальный арестован на 30 суток за нарушение правил условно-испытательного срока, на котором он находился по делу о хищениях.

Первая попытка была 23 января - тогда на улицы городов страны вышло по разным данным от 20 до 40 тысяч человек (в Москве - от 4 тысяч по данным МВД, до 15 тысяч по данным оппозиционеров). Тогда во время «гуляний» произошло несколько нападений на полицейских, на нападавших заведены уголовные и административные дела.

Следим вместе с корреспондентами "Комсомольской правды" - что будет происходить в это воскресенье.

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