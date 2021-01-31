Сразу три украинских генерала объявили войну Минобороны

Служебная проверка была связана с крушением самолета Ан-26 в Харьковской области Фото: EAST NEWS

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, начальник генштаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий ВВС Сергей Дроздов обратились в суд с требованием отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные министерством обороны страны по результатам служебного расследования.

Об этом сообщает издание «Українськi Новини».

Первые двое обратились с исками в Окружной административный суд Киева, последний — в Винницкий окружной административный суд.

Дисциплинарные взыскания были вынесены по результатам служебной проверки крушения самолета Ан-26.

«КП» уже рассказывала, что военно-транспортный самолет Ан-26 с 20 курсантами Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью членами экипажа потерпел крушение 26 сентября 2020 года вблизи города Чугуева в Харьковской области. Погибли 26 человек. Выжил один курсант, который смог выпрыгнуть из самолета перед столкновением с землей. Впоследствии он дал показания, которые позволили восстановить картину происходившего непосредственно перед авиакатастрофой. А глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран 27 ноября прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку. В отношении Хомчака в тот же день было вынесено дисциплинарное взыскание. В связи с этим они просят признать приказы ведомства незаконными и отменить их. Хомчак также требует признать противоправными действия должностных лиц ведомства в ходе проведения расследования, обстоятельства которого засекречены.

В начале октября специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета. Расшифровка черных ящиков показала, что у самолета отказал один из блоков системы управления двигателем. Одной из причин катастрофы также признаны ошибки экипажа.

И еще одна пикантная деталь: некоторые СМИ Украины пишут, что в тот роковой вечер и на том же аэродроме должен был приземлиться самолет с сыном командующего ВВС Украины генерала Дроздова. Ему разрешили посадку в первую очередь. А Ан-26 погнали на второй круг. Где у него и отказал движок…