Новорожденная Ида весила меньше кулька конфет

Ида родилась на шестом месяце весом всего 700 граммов и сразу угодила в реанимацию

Диагноз семилетней Ираиды больше напоминает скороговорку: ДЦП, ЗПР, дизартрия. Как в сказке: если однажды девочка сможет произнести эти слова, он испарится сам собой, точно чары злой колдуньи. Правда, до этого счастливого момента пока далеко. Девочка разговаривает, но с трудом. Стоит без опоры, но только пять секунд, ходит, но только на костылях. Суровая сказка-то…

Ида родилась на шестом месяце весом всего 700 граммов и сразу угодила в реанимацию. Мама искала ей имя, как молитву, как заговор. Назвала в честь Святой Ираиды Александрийской, учитывая, что обладательницы этого имени характеризуются, как очень сильные и целеустремленные личности. Неудивительно, что малышка выжила!

А вот доктора сомневались до последнего

- У ребенка тяжелое повреждение головного мозга, она будет просто лежать, – говорили они ошарашенной маме.

Но Елизавета не верила, не сдавалась, сама занималась с малышкой. В результате в восемь месяцев дочка начала держать голову, в годик перевернулась, в год и три месяца поползла по-пластунски… И стало понятно, что умирать она вовсе не собирается, а даже наоборот!

Не успел отмениться приговор смерти, возник новый диагноз – ДЦП. А в год и семь месяцев еще и аутизм поставили. Но и тут ошиблись. После первого же курса реабилитации у малышки появился указательный жест. А в три годика девочка заговорила. Причем сразу же - предложениями. И так во всем.

- Ребенок очень быстро развивается, – восхищаются доктора. – Главное, не останавливаться, не бросать занятия!

Сейчас она занимается в инклюзивном центре и мечтает пойти в школу. Специалисты говорят, что сделать это к следующему году вполне реально. Работы еще вагон. Ни девочка, ни мама не сдаются.

Но есть то, чего они сами сделать не в силах. Семейные финансы в плачевном состоянии. А один годовой курс реабилитации для девочки стоит 700 000 рублей. И останавливаться нельзя – даже один день занятий в этом возрасте определит всю ее будущую жизнь.

Помогите!

Звоните: +7 495 613-55-12

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