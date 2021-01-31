Александр Овечкин продолжает бить рекорды НХЛ

Александр Овечкин буквально выпрыгнул на лед и стал героем матча с «Бостоном» Фото: REUTERS

Отсидев четырехматчевую дисквалификацию, Александр Овечкин буквально выпрыгнул на лед и стал героем матча с «Бостоном» (4:3 ОТ).

Напомним, что вся русская четверка «Вашингтона» - Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов – были отстранены от тренировок и четырех игр за нарушение антиковидных правил. Их всех застукали в одном гостиничном номере отеля в Питтсбурге без масок, что сейчас является нарушением протокола. При этом у Самсонова нашли ковид… На Овечкина тут же налетели злопыхатели. И вот Ови ответил.

В середине встречи с «Бостоном» он отметился голевой передачей, которая стала 5-й в 5-м матче. А ведь Овечкин прежде всего снайпер, а не распасовщик.

А потом Александр совершил и свой главный на этот вечер подвиг – мощным щелчком забросил решающую шайбу в овертайме. И тут заработала мощная машина энхаэловской статистики, которая сразу выдала, что это 24-я шайба Овечкина в дополнительное время и чаще него в овертаймах никто не забивал. Мало того, ближайший преследователь Яромир Ягр (19 голов) уже завершил карьеру.

Но и это еще не все. Эта победная шайба стала 111-й в заокеанской карьере россиянина. Теперь Овечкин по этому показателю вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ, обойдя Теему Селянне и Бретта Халла (по 110 победных голов). Больше только у того же Яромира Ягра (135), и легенд НХЛ Горди Хоу (121) и Фила Эспозито (118).

«Овечкин — бог. Добро пожаловать назад, Ови, мы скучали!», - восхищаются болельщики в соцсетях.

Остается добавить, что «Вашингтон» лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, имея 15 очков после 9 игр.