Анне Калашниковой сделали предложение в пустыне

Анна Калашникова долго никому не показывала своего жениха Фото: Личный архив героя публикации

Слухи о том, что у актрисы и певицы Анны Калашниковой есть влиятельный мужчина, ходили давно. Однако «злые языки» скептически относились к этой информации, ведь Анна никому не показывала своего жениха.

«Он либо стар, либо женат», - писали в интернете об избраннике Анны. Калашникова же молчала, ссылаясь на негативный опыт прошлых отношений.

«Роман с Прохором Шаляпиным и тем более его итог научил меня тому, что счастье любит тишину»,- с горечью говорила тогда певица. Однако пару месяцев назад ситуация изменилась. В начале декабря журналистам удалось-таки раскрыть личность ее избранника

Им оказался 33-летний бизнесмен, первоклассный гольфист и чемпион мира по боулингу Иван Семенов. Бойфренд певицы молод, хорош собой, а главное, не состоял в отношениях ни с какой другой женщиной.

На момент публикации материала Семенов и Калашникова состояли в отношениях уже год. Иван буквально задаривал Анну дорогими подарками, впрочем, она тоже не отставала. На годовщину отношений девушка подарила своему избраннику фейерверк стоимостью около миллиона рублей.

Избранником актрисы и певицы Анны Калашниковой оказался бизнесмен и спортсмен Иван Семенов Фото: Личный архив героя публикации

Новогодние праздники пара с размахом отметила в Дубае. В поездке влюблённые окончательно перестали скрывать отношения, делясь с подписчиками каждой секундой совместного счастья. А делиться было чем. В рамках каникул Анна и Иван посещали дорогие рестораны, концерты, клубы, а так же устроили очень чувственную фотосессию в пустыне. На одном из кадров глазастые поклонники углядели колечко с приятным таким бриллиантом на безымянном пальце артистки и тут же засыпали девушку вопросами. Анна, впрочем, отпираться не стала. «Я теперь невеста», - коротко ответила она на вопросы комментатора, забыв, правда, указать, когда и при каких обстоятельствах ей был подарен заветный камень. А вскоре, видимо, спохватившись, и вовсе удалила данный пост из Инстаграма. Однако, как говорится, интернет помнит все.

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