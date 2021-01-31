Как Навальный отдыхал в Германии: персональный фитнес-тренер, вишневый торт и куча охранников

Алексея Навального называли «особым клиентом». Фото: Инстаграм Бьёрна Лебера

15 октября прошлого города жизнь 23-летнего бывшего спортсмена-лыжника из Германии Бьёрна Лебера сделала крутой вираж. В этот день ему позвонил руководитель фитнес-студии «Albgym», где молодой немец работал инструктором.

Шеф поинтересовался, насколько хорош английский парня и мог бы он уделить несколько недель «особому клиенту», - пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Бьёрн согласился, и через некоторое время ему через «Facetime» поступил новый вызов - говорила женщина с русским акцентом. Как он сам ее называет «М.» , поскольку ему запрещено рассказывать больше (может быть, это была Мария Певчих, таинственная спутница Навального? - Авт.), изложила задачу по «приведению в порядок ее босса» и подчеркнула, что детали необходимо хранить в тайне. Работать предстояло недалеко от дома, в сказочном месте - тихом городке Ибах, расположенном на границе с Францией и Швейцарией.

Восстановление «берлинского пациента» шло на удивление быстро. Фото: Инстаграм Бьёрна Лебера

Практически в тот же день в Бернау, родном городе Бьёрна, появилось множество патрульных полицейских машин - явление для этих тихих мест редкое, а в гостиницах фитнес-тренер заметил «необычно много чужаков». Когда же он прибыл по согласованному с «М.» адресу в Ибахе, люди в штатском проверили у него документы, у самого его обыскали. После этого ему пришлось прождать еще полчаса на холоде перед домом. «Я думаю, это заняло бы еще больше времени, если бы Навальный не сжалился надо мной и не пригласил меня войти», - говорит он.

Девять недель Бьёрн возвращал Навальному физическую форму. Фото: Инстаграм Бьёрна Лебера

Последующие 9 недель Бьёрн провел, возвращая Навальному утраченную физическую форму. Программа включала в себя упражнения по наращиванию мускулов, отладке ручной моторики, а также занятия боксом. По его словам, восстановление «берлинского пациента» шло на удивление быстро. «Новички в фитнес-тренировках в очень хороших условиях создают три килограмма мышечной массы за два месяца», - отметил тренер. - «У Навального получилось четыре килограмма». Единственное, что напрягало немца в процессе работы, - обилие телохранителей и меры безопасности. «Рядом всегда была полиция. На улицу Алексей выходил только с охраной», - рассказывает Бьёрн.

Единственное, что напрягало тренера в работе с Навальным - обилие телохранителей и меры безопасности. Фото: Инстаграм Бьёрна Лебера

Как-то Навальный упомянул, что ему очень нравится знаменитый торт из Шварцвальда. Бабушка Бьёрна испекла ему в подарок этот традиционный вишневый торт в форме сердца. Навальный обрадовался как ребенок.

Немца поразили амбиции русского подопечного. «Я спросил его, когда мы снова встретимся», - вспоминает инструктор. - «Тогда он засмеялся и сказал: «Приезжай, когда я стану президентом России».

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