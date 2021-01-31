Несанкционированная акция 31 января: Количество протестующих сократилось на порядок

Можно говорить уже о провале митингов 31 января - на них пришло в 10-20 раз меньше людей, чем неделей раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алена БУЛГАКОВА, Руководитель Исполнительного комитета Общероссии ского общественного движения «Корпус» За чистые выборы»:

- Это все было ожидаемо, люди вышли из-за эмоционального пыла, накопившегося за 2020 год, полного кризисных моментов. Но какой-то четкой идеологии в протестном движении нет. Никто не будет выходить за таких как Навальный, у нас их 15 000, в среднем по стране, тех кому изменили срок с условного на реальный за нарушения – это не может служить посылом. И мы видим, как уже в разы снизилось количество вышедших на площади. Люди видят, что никому из протестующих не оказывается ни юридическая, ни финансовая, да даже чисто психологической помощи нет, как и созидательного в протесте.

Дарья КИСЛИЦЫНА, Руководитель лаборатории новых технологии ЭИСИ, кандидат политических наук:

- Можно говорить уже о провале митингов 31 января - на них пришло в 10-20 раз меньше людей, чем неделей раньше. Я думаю повлияло чувство небезопасности и несанкционированности митингов. И атака с привлечением детей в тик-токе для многих стало шоком, и отвернуло. Также смерть Ланового, по поводу которой многие несистемные оппозиционеры неэтично отзывались.

Александр РУДАКОВ, политолог, эксперт ЭИСИ:

- Количество протестующих сократилось на порядок. По данным довольно либерального издания Знак.ком в Хабаровске пришло людей ровно в половину меньше, чем в прошлый раз, в Благовещенске вообще никто не пришел. В Южно-Сахалинске один человек. Во многих регионах Сибири просто проигнорировали. Это закономерно, многие разочарованны. Мотивом происходящих событий служат скорее факторы психологического характера, потребность в разрядке, после пандемии, также люди шокированы привлечением детей, включая даже тех, кто оппозиционно настроен, потому что дети есть у всех.

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