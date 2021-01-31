Почему из России не получается Белоруссии

Холодно у нас. И народ умный. Один раз посмотреть еще сходит, а второй раз не пойдет Фото: Олег УКЛАДОВ

Из всего происходящего уже очевидно, что Белоруссии из России не получилось, да и получиться не могло. И ровно потому же, почему Россией сложно управлять в принципе - хоть при Николае II, хоть при Брежневе или Путине. Выходить каждые выходные шатать режим можно в уютной стране размером с кусочек Красноярского края. Во Франции, в Нидерландах, в той же Белоруссии. А организовать что-то искусственно в самой большой державе мира - задача не фбкшного* и даже не желтожилетного масштаба.

Это только на первый взгляд из-за границы - что Владивосток, что Екатеринбург, что Калининград, а на самом деле, «просто поверьте, все не так однозначно».

Да и холодно у нас.

И народ умный. Один раз посмотреть, что это такое, он еще сходит, а второй раз не пойдет. У него своих дел навалом.

И слава Богу!

* ФБК, включён Минюстом в реестр НКО-иноагентов.

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