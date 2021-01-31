Папа Римский сядет на диету

84-летний понтифик из-за проблем со здоровьем даже вынужден пропускать важные мессы Фото: REUTERS

Чревоугодие, как известно, - один из смертных грехов. Вспомнить об этом сейчас пришлось Папе Римскому Франциску.

Настоятель Святого престола давно страдает от ишиаса (воспаления седалищного нерва), дающего о себе знать постоянными болями в спине. В последнее время болезнь настолько обострилась, что 84-летний понтифик был даже вынужден пропускать важные мессы. А на на недавней аудиенции с кардиналами произнес свою речь, оставаясь в кресле. «Я должен говорить с вами стоя, но вы знаете, что мой ишиас очень болезненный. Так что, если вы позволите, я прошу у вас прощения и выступлю сидя», - извинился глава Ватикана.

Чтобы облегчить страдания Фрациска, доктора предписали ему срочно сбросить вес, сообщила британская газета The Sun. Папа особой тучностью не отличается, но дабы уменьшить нагрузку на спину ему придется похудеть минимум на два килограмма. В качестве диеты понтифику посоветовали есть маленькими порциями рис, рыбу, фрукты и овощи. А от оливкового масла, сладостей, мучных изделий (хлеба, пиццы, любых тортов и пирожных) и особенно макарон, которые Франциск обожает, предписали отказаться вовсе. Медики не скрывали, что если высокопоставленный пациент (отличающийся хорошим аппетитом) не выполнит эти требования, ему может потребоваться операция.

Кстати, в середине января Папа Римский в числе первых в Ватикане сделал прививку от коронавируса. Для вакцинации использовался препарат компаний Pfizer и BioNTech. Вторую дозу понтифик получит в феврале.