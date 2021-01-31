«Удобно брать ипотеку и за год ее погашать»: как Лазарев, Седокова, Варнава и Галич выплачивают кредиты за жилье

Подруги Ида Галич и Анна Седокова вносят досрочные платежи по ипотеке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Среди звезд полно ипотечников. Некоторые артисты для расширения жилплощади или покупки загородных домов брали кредиты. Мы узнали, какими темпами они погашают свои ипотеки.

37-летний Сергей Лазарев загородный дом в ипотеку приобрел еще несколько лет назад. Мы поинтересовались закроет ли певец кредит в 2021-м году: «Нет, вы что. Мне еще долго ее погашать!». Дом у Сергея просторный, с прекрасным ремонтом, приусадебным участком – в общем, живет красиво, но в кредит. Учитывая, что почти год заказников нет, то и досрочных погашений тоже нет

30-летняяя Ида Галич в понедельник 1 февраля вносит последний платеж по ипотеке – 1 миллион рублей. И ипотека у блогера и телеведущей закрыта. В феврале завершается ремонт в ее загородном доме - Ида с сыном и родителями переезжает. Галич рассказала нам о своем ипотечном опыте: «Мне вообще удобнее брать ипотеку и потом в течение года (по возможности) ее закрывать. Вся моя недвижимость – две квартиры и вот дом прошли этим нехитрым путем».

Особняк Галич купила год назад. На фото Ида с мужем. За год она и развелась, и ипотеку погасила Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ипотечный кредит на дом в Подмосковье Галич взяла в феврале 2020-го, и вот 1 февраля 2021-го вносит последний платеж. Особнячок площадью почти 300 кв м находится в 12 км от МКАД, его стоимость превышает 20 млн. руб. Галич один из самых востребованных у рекламодателей блогеров в социальных сетях. А этой зимой рекламными баннерами с ее изображением завешены улицы Москвы. Кроме того, Ида ведет программу на телеканале «Пятница!» Пандемия на ее занятости не отразилась – работы у Галич хватает.

40-летний Стас Пьеха решил избавиться от всех кредитов. Некоторое время назад он взял ипотеку, чтобы купить дом сыну, с его мамой музыкант в разводе. Но в 2020-м дом продал. Пьеха рассказал kp.ru: «Для сына будет куплена квартира в городе Пушкин, где он сейчас живет. То есть мы минимизировали расходы и сделали так, как удобнее всем. Поэтому больше не выплачиваю ипотеку, а также решил избавиться от кредитной машины. Решил, что сейчас лучше жить без кредитов, потому что невозможно прогнозировать заработки на будущее».

40-летний Петр Захаров взял трешку в ипотеку в феврале 2020-го. Победитель седьмого сезона шоу «Голос» приобрел квартиру в Москве почти за 20 млн. руб. Четыре миллиона – первоначальный взнос, пятнадцать с половиной – ипотека, а потом добавил еще два миллиона – на ремонт. Из-за пандемии Захаров смог погашать ежемесячный платеж только первые два месяца, так как все выступления были отменены и дохода он лишился. А ежемесячный платеж был серьезным. Музыкант обратился за предоставлением рассрочки в банк, однако дело закончилось судом. Банк потребовал квартиру продать за 13 миллионов и вернуть долг. Захаров не сдается: «Банк открыл дело. Я стал изучать наши человеческие права в судебной и банковской системах и многое для себя неожиданно открыл. На носу суд и угроза отъема квартиры, поэтому пришлось изучать».

36-летняя Екатерина Варнава долги за свою квартиру закрывала в несколько этапов. Шикарные апартаменты в элитном комплексе Москвы звезда покупала вместе с предыдущим возлюбленным танцовщиком Константином Мякиньковым – в ипотеку. После расставания Варнава выкупала часть Кости – частями. Общая стоимость квартиры 34 миллиона рублей.

Панорамные окна - главная фишка квартиры Варнавы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь телеведущая расплатилась со всеми долгами и вкладывает гонорары в ремонт – квартира приобретена без отделки. Зарабатывает Варнава и в пандемию неплохо – в эфире несколько телепроектов, которые она ведет. Ставка Екатерины за одну передачу – 170 тыс. руб.

Главная фишка шикарной квартиры Варнавы – панорамные окна, из которых открывается шикарный вид на водоем. А пока Катя снимает жилье с новым возлюбленным режиссером Александром Молочниковым.

38-летняя Анна Седокова с мужем и детьми живет в съемной квартире, пока в ипотечной квартире идет ремонт.

Анна Седокова выплачивает полмиллиона в месяц за ипотеку, и тратит миллионы на ремонт Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У певицы две ипотеки – на них куплены шикарные квартиры в элитных комплексах Москвы. Ежемесячный платеж по каждой – около 500 тыс. руб. Седокова часто делает досрочные погашения, благодаря своему бизнесу (производство и продажа одежды) и состоятельному мужу баскетболисту.

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