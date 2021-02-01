«ТикТок Хаус», пророк чумы и алкогольные суррогаты

В сумятице с мордобоем в поддержку Навального приняли самые разные физические и юридические лица Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 января, когда в городах и далеких станицах случилась сумятица с мордобоем в поддержку А. А. Навального, посильное участие в деле приняли самые разные физические и юридические лица. Дитя-тиктокер Лакеев, джигит московского разлива Саид-Мухаммад Джумаев, украинская жинка Ольга Бендас, посольство США в Москве и заграничный местоблюститель матросского пациента Л. М. Волков, пребывающий то ли в США, то ли в Люксембурге, то ли в Литве, но мыслью остающийся с любимой родиной, граждан которой он смело призывает "Не бояться трудностей, не бояться смерти" (С) Мао Цзэдун.

Подавители, однако, столь свирепы, что борцы, пребывающие не в Люксембурге, а в пределах РФ, порой проявляют слабость духа.

20-летний Джумаев уже раскаялся в своем поступке

Джигит Джумаев, на Пушкинской площади отважно бросавшийся в бой кровавый с милицейскою толпой, затем скрылся в псковских лесах близ спасительной латвийской границы, вооруженный двумя компасами и картой местности -

"Князь Курбский от царского гнева бежал,

Дороден был князь, конь измученный пал,

Как быть среди ночи туманной?".

Однако, агенты с лампами и фонарями заполонили темный лес, схватили беглеца и он тут же живописно покаялся.

Костя Лакеев-Киевский, громивший под камеру (не чекистскую, а освободительную) автомобиль ФСБ, затем удалился в подмосковный Тик-Ток Хаус – т. е. в заведения навроде Фридом-Хауса, только в детско-юношеском варианте. Там на пансионе проживают решительные малолетки и вместе создают агитпродукцию. Когда агенты, не пощадив нежный возраст Лакеева-Киевского, ворвались в молодежный Фридом-Хаус и положили всех на пол, юный Костя также покаялся перед страшными дядьками.

Навальный эмоционально выступил перед судом Фото: REUTERS

Великодушие и мужество проявил лишь сам виновник торжества. Выступая перед судом, А. А. Навальный призвал своих адептов усиливать борьбу. "Поднимется мускулистая рука креативного класса etc.". Почитатели оценили ее, как "Пластическую речь свободного человека, которую будут изучать в школе, как исторический документ, как риторический образец и как свидетельство человеческого духа".

Пожелание вроде бы естественное. Не речи же Цицерона против Катилины изучать школьникам Прекрасной России Будущего. Беда только в том, что речи, подлежащие обязательному изучению, плодятся и множатся. Те же люди объявляли достойной войти в хрестоматии защитительную речь молодого Е. С. Жукова, произнесенную им после московской летней сумятицы 2019 г. Не прошло и полутора лет, и где тот Е. С. Жуков и где те хрестоматии? Не дают ответа.

Хотя юношеству (да и представителям старших возрастных когорт) полезно было бы также изучать науки и ремесла – одним судебным красноречием нельзя ограничиваться.

Во всей потрясающей истории с заколдованным замком В. В. Путина, которую уже из тюрьмы выдал матросский пациент, интересен сюжет, что прознав про расследование, власти тут же повелели содрать всю отделку (весьма богатую и роскошную) и за неделю привести замок в состояние покрытых патиной времени меланхолических руин.

Увиденное на месте сильно отличается о того, что показал Навальный

Целевая аудитория съест все, и даже больше, но вообще-то доля населения РФ, занимающегося коттеджно-замковым строительством на площади от 6 соток до 60 га – как в качестве заказчиков, так и в качестве строителей и подрядчиков, -- довольно велика. А ведь хоть заказчик, хоть подрядчик легко оценит возможность все ободрать в столь сжатые сроки.

Возможно, адепты А. А. Навального сроду не имели загородной недвижимости и поэтому не представляет трудоемкости реконструктивных работ. Но ведь пациент поведал еще и об унитазных ершиках из червонного золота, украшающих дворцовые нужники.

Плотность золота (очень тяжелый металл) – 19,3 г/куб. см. Тогда рукоять стандартного ершика длиной 30 см. и диаметром 2 см. будет весить где-то 1,8 кг. Удобство орудования таким снарядом довольно сомнительно. Вероятно, аудитория пациента не только никогда ничего не строила и не ремонтировала, но и никогда не пользовалась ватерклозетом, а потому и о приемах работы ершиком имеет крайне туманное представление.

Впрочем, в наши времена (а может быть, и в прежние) конкретные знания не обязательны. Достаточно говорить о вещах поразительных с большим апломбом и, желательно, страшно подвывая. Так основатель компании Microsoft, а ныне филантроп и специалист по всем вопросам Билл Гейтс объявил, что "Мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии коронавирусной инфекции COVID-19".

Может быть, готов, может быть, совершенно не готов. Но более важно, что никто, кроме Билла Гейтса, не знает, какие у следующего бича Божия будут характеристики. Какая заразительность, какая смертность. Не знает, поскольку речь идет о гипотетической заразе, а точно установить во сколько раз еще неведомое поветрие будет хуже или лучше COVID-19, можно только по итогам новой эпидемии.

Некоторые люди, склонные к подозрительности, сделали из этого тот смелый вывод, что основатель Microsoft сам намерен напустить на род человеческий новую заразу и получить от этого немалые гешефты – "Сама едет, сама давит, сама помощь подает". Чужая душа – потемки... может быть, и желает. Но одного желания мало. Надо еще предсказать ход неведомой эпидемии, чего не возьмется сделать ни один специалист в этой области – слишком много неизвестных переменных. Но преимущество специалиста по всем вопросам и к тому же страшного богача в том, что он может нести, что угодно. В этом большое преимущество денег.

У нас - незамерзайка, в США - антифриз, а суть одна... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем советизация Сияющего Города на Холме растет стремительным домкратом. В последний день десятидневных учений на военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь. Представителька 1-й бронетанковой дивизии США подполковница Элли Пэйн сообщила, что нижние чины отравились этиленгликолем.

Известно, сколь в армии (а равно и на гражданке) времен позднего СССР было распространено употребление суррогатов алкоголя. Одеколон, авиационная "массандра", гидрашка, гуталин – можно перечислять до бесконечности. "Нам что водка, что пулемет – лишь бы с ног валило". Также

"А у тебя, ты вспомни, Зин,

Приятель был с завода шин –

Так тот вообще хлебал бензин".

Однако, это было в тоталитарной стране. Теперь же выясняется, что джи-ай, краса и гордость американской демократии, в охоте до суррогатов алкоголя нимало не отличаются от советских воинов. Конвергенция, о которой еще полвека назад писал академик Сахаров, в полном разгаре!..