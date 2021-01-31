555 млн евро за четыре года: испанские СМИ считают, что контракт Лео Месси уничтожает «Барселону»

По мнению некоторых экспертов, контракт Месси утянул «Барселону» на финансовое дно Фото: REUTERS

Испанские СМИ опубликовали условия контракта Лионеля Месси с «Барселоной». Они королевские. По условия заключенного в 2017 году соглашения Лео должен получить более полумиллиарда евро. В Испании считают, что именно этот контракт тянет «Барсу» на дно – 33-летний Месси слишком дорог для каталонского клуба.

Финансовые детали контракта опубликовала газета El Mundo статью с заголовком «Контракт, разрушивший «Барселону». С 2017-го по 2021 год Месси должен получить 555 млн 237 тысяч 619 евро. Получается 138 млн евро в год – это зарплата плюс премии за сезон. Премии действительно огромные. Чуть более 115 млн евро – это бонус за подписание контракта. Еще 78 млн евро – это так называемая премия за лояльность.

Разъяренные «Барселона» и адвокаты Месси грозятся подать на журналистов в суд. А так же подать иски на тех работников клуба, кто имел доступ к контракту и «слил» его в прессу. Но, кажется, уже поздно. Месси перестал быть святым в «Барселоне». Ведь информация подана таким образом, что именно из-за выплат зарплаты Лео «Барса» находится в долгах.

По мнению некоторых экспертов, контракт Месси утянул «Барселону» на финансовое дно. И вообще на зарплаты игроков каталонский клуб тратит до 80% своего бюджета, это очень много по правилам УЕФА. До коронавируса клуб еще как-то справлялся с этой нагрузкой. Но потери «Барсы» от Covid-19 составили более 330 млн евро. А кредиторская задолженность клуба, по некоторым оценкам, достигла 1,2 млрд евро.

Но самое интересное, что Лионель Месси может покинуть «Барселону» уже ближайшим летом и сделать это бесплатно. Основными претендентами на аргентинца считаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Но «Барса» ничего не сможет выручить за переход футболиста, который с 2000 года воспитывался в клубе. И теперь в Каталонии даже жалеют, что минувшим летом аргентинца не продали за границу и не выручили хотя бы сотню миллионов.

Зарплата Месси действительно поражает воображение. Криштиану Роналду, например, в «Ювентусе» получает всего 31 млн евро в год, и то в Турине считают это огромной и неподъемной суммой. Зарплата Килиана Мбаппе в «ПСЖ» оценивается в 18 млн евро, Неймара – в 36 млн евро. Но возможно, это не корректные суммы, без учета всех бонусов. Ведь раньше, до публикации контракта Месси, считалось, что он получает 31 млн евро.