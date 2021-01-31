Вера Глаголева: жизнь, полная радости и горя

Веры Глаголевой не стало в августе 2017 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три дочери Веры Глаголевой: Анна, Мария, Анастасия в память о своей маме часто выкладывают в Инстаграме ее фотографии. Каждый раз 31 января они пишут: «Этот день твой навсегда». И в нашей памяти Вера Глаголева навсегда останется юной, светлой, красивой…

На одной фотографии она - молодая мама с новорожденной дочкой Аней. Это снимок легендарного фотографа Миколы Гнисюка, сделанный в конце 1978-го года.

На другом фото маленькая Вера со своей мамой Галиной Наумовной и старшим братом Борисом (он умер за полгода до своей сестры. И тоже от рака).

Под фотографией кто-то из поклонников написал: Вера, ты прожила яркую жизнь, полную радости и горя, но оставалась всегда сильной, мудрой женщиной. И это правда...

В 18 лет юная спортсменка, мастер спорта по стрельбе из лука, с прическа „паж“ и в модных брюках-клеш (их сшил ее старший брат Борис, он же ей сделал стрижку «под Мирей Матье») сразила наповал 30-летнего режиссера Родиона Нахапетова. Был 1974 год.

С этой судьбоносной встречи началась ее кинокарьера. Она понравилась Нахапетову чисто внешне, когда пришла к нему на кинопробы на картину «На край света». Именно он сделал из нее кинозвезду, при том, что Глаголева так и не получила актерского образования.

Ее внешняя хрупкая поэтичность, тип вечной девочки, ломкая пластика при внутренней силе характера и цельности оказались востребованы в кино, она много снималась в 1970—1980-х годов. Широкая известно пришла к актрисе после выхода на экраны мелодрамы Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана", где Глаголева сыграла в паре с Виктором Проскуриным.

Анатолий Эфрос после съемок Глаголевой в его фильме «В четверг и больше никогда» пригласил ее на роль Верочки в свой спектакль «Месяц в деревне» в Театр на Малой Бронной. Но Нахапетов (к этому времени он уже стал ее мужем) запретил ей даже думать о театре. Любопытно, что «Месяц в деревне» Вера Глаголева все-таки «отыграла» в своем творчестве: в 2014 году она сняла как режиссер фильм «Две женщины» по пьесе Тургенева.

(С маленькой Настей Шубской).

Ее брак с Нахапетовым распался внезапно. Он уехал в Америку сперва просто в гости к приятелю, оставив в Москве жену с двумя дочками - младшими школьницами - Аней и Машей. Но в Штатах познакомился с продюсерами, встретил… Наташу Шляпникофф, которая вселила в него надежду, что он построит карьеру и там. Он хотел снимать кино, заработать большие деньги… В итоге оставил Глаголеву с детьми и женился на Наталье. Это был первый серьезный удар, который Вера Глаголева выдержала.

После расставания с Нахапетовым она познакомилась с бизнесменом Кириллом Шубским. Попросила у него денег на съемки фильма. Денег бизнесмен не дал, но закрутился роман, и Шубский стал ее вторым мужем. В этом браке родилась младшая дочь Веры Глаголевой - Анастасия.

Роман Шубского и олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной продолжался семь лет. При этом официально он был по-прежнему женат на Глаголевой и не думал разводиться, даже когда Хоркина родила ему сына.

Вроде бы Вера Глаголева простила предательство и второго мужа. Подавать на развод она не стала. Настояла на том, чтобы Шубский признал своего сына.

Но в глубине души переживала по-настоящему...

Она умерла 16 августа 2017 года в немецкой клинике в пригороде Баден-Бадена на 62-м году жизни от рака поджелудочной железы.

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