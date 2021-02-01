Турецкий бизнес вытесняет национальные компании в Узбекистане?

В начале января стало известно, что для участия в тендере заявку подала турецкая Coca Cola çecek Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство по противодействию коррупции Узбекистана настаивает на прекращении тендера по продаже государственной доли в размере 57,118% в компании Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan. Информационное агентство Regnum сообщает, что «ведомство выявило завышенные требования к участникам торгов», что «приведет к сокращению количества участников торгов, снижению конкуренции и стоимости государственных активов».

Обратим внимание, что в конце декабря вице-премьер республики Джамшид Кучкаров сообщал, что Узбекистан может начать переговоры с компанией, готовой заплатить 70 млн долларов. В начале января стало известно, что для участия в тендере заявку подала турецкая Coca Cola çecek. В компании сообщали, что отвечают всем выдвинутым к участникам торгов требованиям.

А на днях издание Xabar.uz опубликовало обращение узбекской компании Hydrolife Bottlers, направленное в Антимонопольный комитет. В документе отмечается, что производитель готов предложить 150 млн долларов за покупку госдоли в Coca-Cola Uzbekistan, но не может принять участие в торгах из-за «условий тендера». С таким же обращением, но уже в Агентство по противодействию коррупции, обратилась другая компания — Perfect Shine Energetic.

Что это значит? По данным Госактива республики, Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan считается крупнейшим производителем газированных безалкогольных напитков в Узбекистане c долей рынка 47%. Одна из крупнейших компаний страны может уйти в руки турецкого бизнеса буквально за полцены. К покупателям государственной доли компании выдвинуты чрезвычайно жесткие требования. Обычно именно так поступают, «затачивая» тендер под конкретного участника.

«Газета.uz» сообщала критерии к участникам торгов: опыт не менее 7 лет в области производства и продажи безалкогольных напитков; возможность и готовность инвестировать в компанию для достижения долгосрочного роста бизнеса и экономики страны; а также соблюдение федерального законодательства США, включая, помимо прочего, Закон о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act), санкционного законодательства, а также отсутствие уголовных разбирательств и расследований в отношении компании, менеджмента, акционеров и членов совета директоров.

Проще говоря, складывается впечатление, что кто-то делает всё возможное, чтобы единственным возможным участником тендера была турецкая Coca Cola çecek. Требования к участникам торгов настолько завышены, что делают практически невозможным участие в них узбекских компаний. Именно поэтому в антикоррупционном ведомстве порекомендовали организаторам торгов смягчить требования к его участникам, а также привлечь для этого международных финансовых и юридических консультантов.

Что произойдет, если организаторы торгов к обращению борцов с коррупцией не прислушаются? В настоящее время узбекская Coca-Cola сохраняет большое количество рабочих мест, генерирует значительные налоги внутри страны, прорабатываются перспективы экспорта продукции в другие страны. Продукция востребована в республике и благодаря государственной доли компании удаётся сохранять доступные цены для внутреннего рынка. Приватизация и продажа доли национальными компаниями сохранила бы эти тенденции. А продажа мощного производства турецкой компании может сильно ударить как по потребителям, так и по экономике Узбекистана. Новый владелец наверняка будет перестраивать бизнес под себя, а это обычно оборачивается потерей рабочих мест, сокращением налоговых отчислений, повышением цен на внутреннем рынке и другими негативными для экономики Узбекистана тенденциями, которые особенно болезненно будут восприняты в условиях коронакризиса.

Интересно, прислушаются организаторы торгов к мнению антикоррупционного ведомства?