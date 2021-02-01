Что изменится в России с 1 февраля 2021 года: пособия повысят, ругаться матом в соцсетях запретят

Пособия пересчитают автоматом - ничего для этого делать не надо Фото: Андрей Минаев

Повысятся соцвыплаты

С 1 февраля будут проиндексированы социальные выплаты, пособия и компенсации. Это традиционная индексация на размер инфляции предыдущего года. Ныне — на 4,9%.

Она касается, в частности, детских пособий. Так, минимальный размер единовременной выплаты при рождении ребенка вырастет с 18 004,12 руб. до 18 886,32 руб. Ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 6752 руб. до 7082,85 руб.

Также подрастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в нее набор социальных услуг, которые получают федеральные льготники - Герои Советского Союза и России, Герои Труда, инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы и т. п.

Пособия пересчитают автоматом — ничего для этого делать не надо. Но стоит иметь в виду, что если само событие, с которым связана выплата, произошло до 1 февраля, деньги начислят в прежнем размере. Скажем, если ребенок родился 31 января, единовременное пособие в честь этого события выплатят по январским правилам, даже если рассчитывать его будут уже в феврале.

В соцсетях — без мата

Захотите поругаться - тщательно подбирайте слова Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Соцсети с 1 февраля обяжут самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Это, например, детская порнография, оправдание терроризма, призывы к самоубийству, сведения о производстве и сбыте наркотиков, агитация за массовые беспорядки и т. п. То же касается и оскорблений - человеческого достоинства, нравственности, общества, государства, официальных государственных символов или органов государственной власти. Банить должны и за нецензурную брань. Так что захотите обругать какое-нибудь ведомство или просто оппонента — тщательно подбирайте слова и будьте вежливы.

При этом соцсетью будет считаться любой ресурс с аудиторией больше 500 тысяч человек в сутки, где пользователи могут заводить персональные страницы и где может распространяться реклама. Если администрация сети не понимает, противоправна информация или нет, она может обратиться с запросом в Роскомнадзор, а пока на всякий случай доступ к постам ограничить. У пользователей, чьи страницы оказались заблокированы, остается возможность задавать вопросы — а почему? А также право подобные решения оспаривать — с этим опять-таки надо обращаться в Роскомнадзор.

Узаконить автотюнинг станет сложнее

За незаконный тюнинг можно лишиться свидетельства о регистрации автомобиля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любые изменения в конструкции автомобиля — в народе именуемые тюнингом — теперь надо регистрировать по довольно сложной схеме. Потребуется получить заключение технической экспертизы, выданное специальной испытательной лабораторией. Затем — протокол проверки, подтверждающий, что в обновленном виде авто безопасно. Сведения об этих документах заносятся в специальный реестр, причем делают это сами лаборатории. Если вы вдруг обратились к «липовым» экспертам, которые рекламируют себя в интернете, но на самом деле оказывать подобные услуги не вправе, будут проблемы — разрешение на внесение изменений в конструкцию вы не получите. А стало быть, не сможете на машине ездить. Кроме того, отныне запрещается проводить экспертизу дистанционно — по фото, которые предоставил владелец авто.

Если поймают с неузаконенным тюнингом, можно налететь на то, что номера и свидетельство о регистрации автомобиля аннулируют. Тогда придется снять тюнинг и заново регистрировать машину в ГИБДД.

Восстановленное молоко признали продуктом

Внимательно смотрите, что написано на упаковке молока Фото: Иван МАКЕЕВ

С 13 февраля восстановленное молоко (это то, которое получают из сухого молока) будет считаться молочным продуктом. До этого его относили к молочным напиткам. Разница большая. К молочным продуктам предъявляются более строгие требования — примерно как к обычному питьевому молоку, с небольшой поправкой на вкус и запах. Смысл новшества — отделить продукты из сухого молока (где в основе все же молоко, пусть и выпаренное) от тех, где используются растительные жиры (вот это — молочные напитки).

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО НАС ЖДЕТ

- Теперь во всех кассовых чеках должны обязательно указываться наименования всех оплаченных товаров или услуг. Новшество касается в основном малого бизнеса — автосервисов, мелких кафе, ларьков и т. п. Более крупные предприятия в чеках и так все прописывали. За нарушение предпринимателей ждет штраф до 10 тысяч рублей.

- Вырастет тариф системы «Платон» - по которому водители фур-большегрузов платят за проезд по федеральным трассам. Было 2,20 рубля за километр, теперь станет 2,35 рубля/км.

- Все нормативные акты, которые принимают федеральные министерства и ведомства, теперь должны вступать в силу единообразно, в одну из двух дат — либо с 1 марта, либо 1 сентября. При этом с момента официального опубликования документа должно пройти не меньше 90 дней. Исключения возможны, но они должны быть предусмотрены федеральным законодательством или международными договорами.

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