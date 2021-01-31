Совфед предложил приравнять действия адептов Навального к измене Родине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил Генпрокуратуре и ФСБ России рассмотреть призывы сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"* к властям США о введении санкций против 35 российских государственных чиновников через призму статьи "Государственная измена". Эта статья Уголовного Кодекса России предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Список к очередным несанкционированным митингам был официально опубликован на сайте ФБК*, опубликован в газете The Washington Post и даже передан президенту США Джо Байдену.

Джабаров заметил, что "Фонд борьбы с коррупцией"* стремится вернуть Россию в события 1991 года.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал действия адептов Навального "унижение себя и своей страны".

"Если им так все не нравится в России, если они считают, что здесь все так плохо, ну кто мешает, собрал чемодан и уехал, никто ж не держит. Страны открыты. Не надо сидеть внутри страны, гадить и еще писать подобные письма, я считаю это неправильным", - заявил Лебедев.

Понятно, что если все адепты Навального завтра уедут из России, то США пришлет других иноагентов, на которых привыкла опираться внешняя политика США. Именно потому Навального и вернули в Россию. Не будет в России Навального, вернут других диссидентов, которые получили американское образование.

Но заслужил ли Навальный со своим окружением статью "Государственная измена"? Нельзя ведь взять и изменить тому, чего в душе не имел.

Может пора вернуть и включить в Уголовный Кодекс России статью №69 "Вредительство"?

Ничего придумывать не надо. Статья появилась в УК РСФСР 1960 году и звучала так: "Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления государства, если это деяние совершено путем использования государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций либо путем противодействия их нормальной работе".

А ведь это все именно то, чем и занимается вся эта иноагентная компания.

Да, наказание по статье "Вредительство" менее жесткое - от 8 до 15 лет колонии, но с конфискацией имущества. Именно конфискации имущество больше всего боялись "вредители", которые в итоге и развалили советское государство.

При этом средства полученные с конфискации имущества иноагентов можно будет использовать для устранения последствий их «вредительства», а осужденных использовать на принудительных работах, замещая дешевый труд мигрантов.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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