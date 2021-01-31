Навального пытаются «реанимировать» и вернуть в политику из последних сил

Протест все равно планировалось замутить, вне зависимости от того, как бы ни сложилась судьба Алексея Навального после возвращения из Германии.
Фото: REUTERS
Чем больше изучаешь все, что окружает и прошедшие 23-го января, и сегодняшние акции протеста, тем больше понимаешь, что все это возникло не просто так, а готовилось загодя. И протест все равно планировалось замутить, вне зависимости от того, как бы ни сложилась судьба Алексея Навального после возвращения из Германии. Толчком к этому должен был послужить или арест Навального и помещение его в СИЗО, или выход фильма-«расследования» про «дворец Путина» в Геленджике.
Скандальная лента, которую хотели сделать главной сенсацией, как выяснилось, была подготовлена при активной поддержке Запада. YouTube и другие западные сети активно раскручивали эту двухчасовую ленту и накручивали просмотры, не просто рекламируя, а практически навязывая ее каждому российскому пользователю. В результате ролику насчитали свыше 100 млн просмотров. Правда, сначала выяснилось, что от начала до конца «расследование» посмотрели около 2-х млн человек, а остальные либо плевались и выключали, либо могли выдержать от силы менее двух минут. А ведь делали фильм на профессиональной немецкой киностудии, заказ на которую пришел от продюсерской компании из США. А потом все стало для авторов фильма еще грустнее – вместо роскошного дворца, как оказалось, объект представляет собой стены из голого бетона и классический долгострой-недострой. А потом еще и выяснилось, что бенефициар строительства этого апарт-отеля вовсе не президент России, а бизнесмен Аркадий Ротенберг. Так что, г-н Навальный при помощи Запада соорудил обычный фейк, фальсификацию от начала до конца. Грубо говоря, обманул всех своих сторонников и обычных зрителей.
Впрочем, ему ведь к этому не привыкать.
Сколько было призывов «выходить и не бояться», сколько обещаний помочь задержанным на акциях. А по итогу – каждый выбирается, как может. Никакой помощи, тем более, финансовой, ФБК* никому не оказал. Более того, даже на прямые просьбы нередки ответы: «Помощь предоставляется сторонникам Алексея Навального, которым вы не являетесь».
Все это не мешает самому Навальному продолжать выступать с заклинаниями «скидываться» на помощь задержанным. И этот лохотрон длится годами.
Между тем, по оценке правоохранительных органов, Навальным и его ближайшими соратниками похищено, как минимум, 365 млн рублей из присланных донатов. А по последним данным, сумма похищенного может возрасти до 587 миллионов. И в ближайшее время в отношении Навального и его окружения по факту произошедших хищений может быть возбуждено новое уголовное дело. Впрочем, это уже отношения Навального с Фемидой, а здесь речь идет о его отношении к своим же сторонникам, которых он бессовестно обманывает, давая им ложные обещания.
Однако, положа руку на сердце, стоит ли жалеть тех, кого он обманывает?
Часть из тех, кто выходит на акции протеста при советской «карательной психиатрии» явно была бы окружена заботой людей в белых халатах в специализированных учреждениях. Это и люди, находящиеся в пограничном психическом состоянии, которые болезненно реагируют на любые раздражители повышенной агрессией, просто с неустойчивой или неустоявшейся в силу возраста психикой, откровенные маргиналы, зачастую, отбывшие в колониях не один срок.
Во Владивостоке, например, задержали ранее судимого мужчину, активно призывавшего убивать полицейских и членов их семей. Свои призывы он размещал в сети ТикТок, там же, в частности, сам обещал убить нового прокурора, которого прислали на это место, как он считал, специально, чтобы его убрать. И вот такой человек может оказаться рядом с ребенком, которого организаторы привлекли красивыми обещаниями на протест.
А другой пример, когда еще один грозный «обещалкин», призывавший убивать полицейских, вооружаться ножами и т.д., спрятавшись под маской, просто рыдал со спущенными трусами на полу, когда оперативники ФСБ сняли его с унитаза. Тетушка, оказавшаяся в той же квартире, сказала, что это ее «племянник и он недоразвитый». Племянник, судя по всему, в туалет все же сходил, вовремя допроса и не снимая штанов.
Но в толпе все эти борцы «за свободу Навального» (многие из них, кстати, и не представляют кто это, как ни удивительно) жестоки, агрессивны и беспощадны к своим оппонентам. Как беспощадно они стянули с фонаря на Пушкинской площади своего политического противника, который выступил с плакатом против Навального, как жестоко пинали его, лежащего на земле, по голове ногами! Не группа людей, а стая зверей.
А какой травле подвергся Семен Слепаков, осмелившийся критически отозваться в своем стихотворении о протестующих! Дело дошло даже до прямых оскорблений, причем, от ближайших соратников Навального, и угроз его детям.
Было бы неправильным заметить иностранный след в происходящих протестах. Усатие ряда институтов стран Запада видно невооруженным глазом. Так, например, подробное описание мест проведения митингов было опубликовано перед 23-м января на сайте посольства США. Характерно здесь, что по протестным митингам в той же Франции или Нидерландах, в которых минувшая неделя выдалась весьма неспокойной, такой информации диппредставительство этой страны не выдавало, даже под предлогом предостережения американцев от посещения этих мест.
На акциях протеста в Москве и ряде других городов неоднократно звучали лозунги «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!», под которыми выходили тамошние ниспровергатели власти. А в это воскресенье на площади у трех вокзалов в Москве собравшиеся даже устроили поскакушки на украинский манер, только вместо «кто не скачет…» декламировали «аквадискотека», очевидно, слабо представляя себе, что это такое. Кстати, Юля Навальная, возглавившая одну из колонн в нынешнем воскресном протесте, шла в сопровождении мужчины, на лице которого была маска в цветах украинского флага.
А сколько сообщений с призывами к россиянам выходить на протест пришло в соцсетях из некогда братской Украины! Впрочем, сети – это отдельный разговор.
Чуть ли не главными адресатами этих призывов, распространяемых через соцсети и мессенджеры, стали российские дети и подростки. Сейчас сами представители несистемной оппозиции поняли, какую ошибку они допустили, восстановив против себя все разумное взрослое и родительское сообщество страны, но интернет все помнит. Помнит и «руководящие указания» Леонида Волкова выставлять детей вперед основной массы протестующих, и многое другое. Помнит и продажных тиктокеров, которые за гонорары вместе с «зафрахтованными» актерами и проплаченными блогерами призывали тех же детей выходить на протесты. Именно ими создавалась имитация массовой поддержки протестов соцсетях. Не гнушались и ботами, и откровенными накрутками.
В отношении Леонида Волкова уже возбуждено уголовное дело, но многие россияне требуют привлечь к ответственности и сами социальные сети и лиц, их администрирующих. Причем, за вполне конкретные действия. Вернее, за бездействие в ответ на требования Роскомнадзора о пресечении распространения призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных политических акциях. Речь идет о Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «Вконтакте», «Одноклассниках», а также о видеохостинге YouTube. Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить TikTok из App Store и Google Play, если соцсеть продолжит распространять противоправный контент. И почему-то кажется, что администрация ТикТок не готова идти на такие жертвы, ради политического «трупа» Навального, который пытаются реанимировать и вернуть к политической жизни ценой финансовых затрат и задействования последних неиспользованных ресурсов.
Бесполезное это дело, господа. Реанимационные мероприятия тут не дадут никакого эффекта, сколько вы в них ни закачивайте.
* Организация включена Минюстом в реестр НКО-иноагентов
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