Навального пытаются «реанимировать» и вернуть в политику из последних сил

Протест все равно планировалось замутить, вне зависимости от того, как бы ни сложилась судьба Алексея Навального после возвращения из Германии. Фото: REUTERS

Чем больше изучаешь все, что окружает и прошедшие 23-го января, и сегодняшние акции протеста, тем больше понимаешь, что все это возникло не просто так, а готовилось загодя. И протест все равно планировалось замутить, вне зависимости от того, как бы ни сложилась судьба Алексея Навального после возвращения из Германии. Толчком к этому должен был послужить или арест Навального и помещение его в СИЗО, или выход фильма-«расследования» про «дворец Путина» в Геленджике.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

Скандальная лента, которую хотели сделать главной сенсацией, как выяснилось, была подготовлена при активной поддержке Запада. YouTube и другие западные сети активно раскручивали эту двухчасовую ленту и накручивали просмотры, не просто рекламируя, а практически навязывая ее каждому российскому пользователю. В результате ролику насчитали свыше 100 млн просмотров. Правда, сначала выяснилось, что от начала до конца «расследование» посмотрели около 2-х млн человек, а остальные либо плевались и выключали, либо могли выдержать от силы менее двух минут. А ведь делали фильм на профессиональной немецкой киностудии, заказ на которую пришел от продюсерской компании из США. А потом все стало для авторов фильма еще грустнее – вместо роскошного дворца, как оказалось, объект представляет собой стены из голого бетона и классический долгострой-недострой. А потом еще и выяснилось, что бенефициар строительства этого апарт-отеля вовсе не президент России, а бизнесмен Аркадий Ротенберг. Так что, г-н Навальный при помощи Запада соорудил обычный фейк, фальсификацию от начала до конца. Грубо говоря, обманул всех своих сторонников и обычных зрителей.

Впрочем, ему ведь к этому не привыкать.

КОМУ ДОНАТЫ, А КОМУ - КАМЕРА

Сколько было призывов «выходить и не бояться», сколько обещаний помочь задержанным на акциях. А по итогу – каждый выбирается, как может. Никакой помощи, тем более, финансовой, ФБК* никому не оказал. Более того, даже на прямые просьбы нередки ответы: «Помощь предоставляется сторонникам Алексея Навального, которым вы не являетесь».

Все это не мешает самому Навальному продолжать выступать с заклинаниями «скидываться» на помощь задержанным. И этот лохотрон длится годами.

Между тем, по оценке правоохранительных органов, Навальным и его ближайшими соратниками похищено, как минимум, 365 млн рублей из присланных донатов. А по последним данным, сумма похищенного может возрасти до 587 миллионов. И в ближайшее время в отношении Навального и его окружения по факту произошедших хищений может быть возбуждено новое уголовное дело. Впрочем, это уже отношения Навального с Фемидой, а здесь речь идет о его отношении к своим же сторонникам, которых он бессовестно обманывает, давая им ложные обещания.

Однако, положа руку на сердце, стоит ли жалеть тех, кого он обманывает?

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ И ТРАВЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ

Часть из тех, кто выходит на акции протеста при советской «карательной психиатрии» явно была бы окружена заботой людей в белых халатах в специализированных учреждениях. Это и люди, находящиеся в пограничном психическом состоянии, которые болезненно реагируют на любые раздражители повышенной агрессией, просто с неустойчивой или неустоявшейся в силу возраста психикой, откровенные маргиналы, зачастую, отбывшие в колониях не один срок.

Во Владивостоке, например, задержали ранее судимого мужчину, активно призывавшего убивать полицейских и членов их семей. Свои призывы он размещал в сети ТикТок, там же, в частности, сам обещал убить нового прокурора, которого прислали на это место, как он считал, специально, чтобы его убрать. И вот такой человек может оказаться рядом с ребенком, которого организаторы привлекли красивыми обещаниями на протест.

А другой пример, когда еще один грозный «обещалкин», призывавший убивать полицейских, вооружаться ножами и т.д., спрятавшись под маской, просто рыдал со спущенными трусами на полу, когда оперативники ФСБ сняли его с унитаза. Тетушка, оказавшаяся в той же квартире, сказала, что это ее «племянник и он недоразвитый». Племянник, судя по всему, в туалет все же сходил, вовремя допроса и не снимая штанов.

Но в толпе все эти борцы «за свободу Навального» (многие из них, кстати, и не представляют кто это, как ни удивительно) жестоки, агрессивны и беспощадны к своим оппонентам. Как беспощадно они стянули с фонаря на Пушкинской площади своего политического противника, который выступил с плакатом против Навального, как жестоко пинали его, лежащего на земле, по голове ногами! Не группа людей, а стая зверей.

А какой травле подвергся Семен Слепаков, осмелившийся критически отозваться в своем стихотворении о протестующих! Дело дошло даже до прямых оскорблений, причем, от ближайших соратников Навального, и угроз его детям.

«ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОЖЕТ»

Было бы неправильным заметить иностранный след в происходящих протестах. Усатие ряда институтов стран Запада видно невооруженным глазом. Так, например, подробное описание мест проведения митингов было опубликовано перед 23-м января на сайте посольства США. Характерно здесь, что по протестным митингам в той же Франции или Нидерландах, в которых минувшая неделя выдалась весьма неспокойной, такой информации диппредставительство этой страны не выдавало, даже под предлогом предостережения американцев от посещения этих мест.

На акциях протеста в Москве и ряде других городов неоднократно звучали лозунги «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!», под которыми выходили тамошние ниспровергатели власти. А в это воскресенье на площади у трех вокзалов в Москве собравшиеся даже устроили поскакушки на украинский манер, только вместо «кто не скачет…» декламировали «аквадискотека», очевидно, слабо представляя себе, что это такое. Кстати, Юля Навальная, возглавившая одну из колонн в нынешнем воскресном протесте, шла в сопровождении мужчины, на лице которого была маска в цветах украинского флага.

А сколько сообщений с призывами к россиянам выходить на протест пришло в соцсетях из некогда братской Украины! Впрочем, сети – это отдельный разговор.

ЭТИ СЕТИ ВОСКРЕШАЮТ «МЕРТВЕЦА»

Чуть ли не главными адресатами этих призывов, распространяемых через соцсети и мессенджеры, стали российские дети и подростки. Сейчас сами представители несистемной оппозиции поняли, какую ошибку они допустили, восстановив против себя все разумное взрослое и родительское сообщество страны, но интернет все помнит. Помнит и «руководящие указания» Леонида Волкова выставлять детей вперед основной массы протестующих, и многое другое. Помнит и продажных тиктокеров, которые за гонорары вместе с «зафрахтованными» актерами и проплаченными блогерами призывали тех же детей выходить на протесты. Именно ими создавалась имитация массовой поддержки протестов соцсетях. Не гнушались и ботами, и откровенными накрутками.

В отношении Леонида Волкова уже возбуждено уголовное дело, но многие россияне требуют привлечь к ответственности и сами социальные сети и лиц, их администрирующих. Причем, за вполне конкретные действия. Вернее, за бездействие в ответ на требования Роскомнадзора о пресечении распространения призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных политических акциях. Речь идет о Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «Вконтакте», «Одноклассниках», а также о видеохостинге YouTube. Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей уже обратилась в Роскомнадзор с просьбой удалить TikTok из App Store и Google Play, если соцсеть продолжит распространять противоправный контент. И почему-то кажется, что администрация ТикТок не готова идти на такие жертвы, ради политического «трупа» Навального, который пытаются реанимировать и вернуть к политической жизни ценой финансовых затрат и задействования последних неиспользованных ресурсов.

Бесполезное это дело, господа. Реанимационные мероприятия тут не дадут никакого эффекта, сколько вы в них ни закачивайте.

* Организация включена Минюстом в реестр НКО-иноагентов

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