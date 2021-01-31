«Совсем скоро, совсем близко» У Земфиры выходит седьмой альбом — возможно, уже в феврале

У Земфиры выходит седьмой альбом. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Поддерживающая целостность Украины и входящая в «белый список» в этой стране певица Земфира готовит выход нового альбома в России. Это будет седьмая по счету пластинка — артистка молчала почти 9 лет со времени выхода альбома «Жить в твоей голове» (записанном за 2012 и 2013 годы).

И о том, что альбом сведен и готов к выпуску, сообщила Рената Литвинова — близкая подруга Земфиры. Актриса не смогла сдержать восторженных эмоций (она регулярно восхищается певицей и снимает про нее фильмы) и опубликовала в инстаграме пост с фото рокерши с подписью «Совсем скоро совсем близко» (пунктуация автора — Авт.).

— Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая», — вспомнила Литвинова. — Я попросила начать с хорошеи . Она сказала: «Это гениальная новелла!». Тогда я спросила: «Какая плохая?». Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше» И сегодня — я прослушала новыи альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальныи альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее.

Земфира у себя в инстаграме сделала перепост и этой записи, и про «совсем скоро совсем близко», так что информацию можно считать подтвержденной.

Чуть позже Литвинова уточнила в комментариях, что премьера ее новой картины, скорее всего, совпадет с выходом нового альбома подруги Фото: кадр из фильма

Чуть позже Литвинова уточнила в комментариях, что премьера ее новой картины, скорее всего, совпадет с выходом нового альбома подруги: «Да, празднуем — выходит и фильм, и альбом!». Полнометражный фильм Ренаты «Северный ветер», посвященный временам матриархата, после переноса в прошлом году выйдет в прокат 6 февраля 2021 года — в нем заняты Антон Шагин, Софья Эрнст, Светлана Ходченкова и другие артисты.

Видимо, в это время стоит ждать и выхода альбома Земфиры: например, в пятницу 5 февраля, поскольку новые релизы обычно выпускают перед выходными.