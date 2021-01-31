"Ты торгуешь своей жизнью, я не хочу быть участником этого позора": Мария Максакова час караулила маму на морозе

Мария Максакова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неделю назад стало известно о возвращении Марии Максаковой в Москву. Скандально известная певица четыре года не появлялась в России. В 2016 году звезда сбежала на Украину с мужем Денисом Вороненковым. После убийства любимого артистке пришлось нелегко. Особенно она страдала из-за того, что ее мама Людмила Максакова практически отреклась от нее. И вот, вернувшись в Россию, Мария Петровна решила во что бы то ни стало увидеться со знаменитой родительницей.

Людмила Максакова и ее дочь Мария Максакова давно живут каждый своей жизнью. Они не виделись четыре года. Людмила Васильевна не смогла простить наследнице отъезд на Украину и восприняла это, как личное предательство. "Я уехала. Мы перестали с ней общаться. Не созванивались. Но это она меня воспитала такой. Если я ей не нравлюсь, то это она меня такой сделала. Ей не нравится результат собственных транслируемых ранее убеждений", - вздыхает певица.

Ведь мама для нее всегда была идеалом. "Мы на нее смотрели всегда с таким восхищением, вот эта вот дама с веером, полутона, вуаль… И тут, в такой ситуации, она проявила себя гораздо хуже, чем любая простая деревенская баба. Любая простая деревенская баба не бросила бы свою дочь. Тем более я была хорошая дочь. Мне, может быть, и было на что обижаться", - заявила она в эфире передачи "Новые русские сенсации" на НТВ.

Несмотря на все обиды Максакова-младшая решила сделать первый шаг навстречу родительнице. Купив билет и букет алых роз, пошла на творческий вечер родительницы в тетр Вахтангова. "Я хотела ее видеть, обнять, хотела с ней посидеть. Я считала, что, если по этому ледяному, как в замке Снежной королевы, клацнуть по этому стеклу, оно осыпется. И я смогу восстановить отношения. Что это просто поза, в которой она стоит", - делится звезда.

Когда Максакова-старшая появилась на сцене под музыку из оперетты "Веселая вдова", Мария с букетом решительно направилась к сцене. Она с поклоном положила розы к ногам мамы. Максакова-старшая, видя свою блудную дочь, с невозмутимым видом доиграла спектакль, подняла букет и скрылась за кулисами.

Людмила Максакова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица же караулила Людмилу Васильевну у служебного входа в надежде на встречу. Она несколько раз пыталась ей позвонить. Но ответом ей были лишь длинные гудки и тишина. Мария пробыла на морозе почти час, но так и не дождалась.

А через несколько дней Людмила Васильевна прислала дочери сообщение: "Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора".

Мария признается, что особо иллюзий не питала. Ведь ее мама - человек настроения. "И мне теоретически могло повезти попасть в нужный какой-то момент ей на глаза. Тогда она спонтанно могла меня принять", - делится она сокровенным.

Через несколько дней Людмила Васильевна пришлет дочери еще одно сообщение: "Папа писал тебе, что передо мной стоит твоя фотография. Это правда. Я смотрю на моего любимого ребенка, нежного, трогательного, добрейшей души ангелочка и плачу. Боже, куда все исчезло?".

Мария в ответ на эмоциональное сообщение родительницы отправила несколько ответов. Однако 80-летняя актриса их проигнорировала.