Это стоит послушать: интервью Бузовой, Грачевского и Милохина

1 место. Ольга Бузова: Оказавшись перед Путиным, я бы спросила: «Как вы ко мне относитесь?»

Это интервью ведущей «Дома-2» на сайте Радио «Комсомольская правда» прослушали более миллиона раз! Если вам тоже интересно, что же она такого рассказала «Комсомолке», переходите по ссылке и слушайте.

2 место. Памяти Бориса Грачевского: последнее интервью основателя «Ералаша» Радио «Комсомольская правда»

14 января не стало создателя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Чтобы вспомнить талантливого режиссера и сценариста, давайте послушаем последнее интервью, которое он дал Радио «Комсомольская правда». Несмотря (а может и благодаря) резким вопросам, Борис Юрьевич остался очень доволен той беседой (слушать)

3 место. Артём Шейнин: На «пропагандиста» не обижаюсь

После нового года ток-шоу «Время покажет» на Первом канале вышло без ведущего Артема Шейнина. Фанаты ведущего переполошились: куда пропал их любимчик? Многие гуглили информацию про него и попадали на интервью, которое Артем дал Радио «Комсомольская правда» ещё в прошлом году. Оно получилось без привязки ко времени, про современное телевидение и людей (слушать)

4 место. «Жизнь прожить надо так, чтобы не было мучительно больно». Ушел народный артист СССР Василий Лановой

Василий Лановой скончался меньше чем через две недели после того, как ему исполнилось 87 лет... Вспоминаем одного из самых красивых актеров вместе с его коллегами (слушать)

5 место. Астролог Тамара Глоба: Мы ещё три года будем носить маски и перчатки, а США ждёт очень тяжелое время

Известный астролог в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала о том, что ждет Россию, мир и разные знаки зодиака в 2021 году (слушать)

6 место. Мать Дани Милохина, сдавшая детей в детдом: «Я думала, что им там будет легче»

Рассказываем, кто такой Даня Милохин, ролики которого смотрят миллионы подростков и как он и его брат оказались в детском доме (слушать)

7 место. Илья Милохин: Даня поднялся и ждёт, пока я приползу на коленочках

Блогер, артист Илья Милохин, не видевший маму 17 лет, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об их встрече и об отношениях с братом Даней Милохиным, которого называют не иначе, как «король ТикТока» (слушать)

8 место. Дворец раздора. Журналистов пустили в «объект под Геленджиком» и увиденное там сильно отличается от фильма Навального

Журналисты Олег Кашин и Мария Баронова обсуждают дворец, протесты и кого в этой ситуации считать добром, а кого злом (слушать)

9 место. Никита Кричевский: Люди выходят на улицы не за Навального. А из-за несправедливости

Народный экономист России - о том, что хотел сказать своей речью Владимир Путин и почему национальной идеей должна стать справедливость (слушать)

10 место. «Следите за титром». Врач объяснил, надо ли переболевшим коронавирусом прививаться

С началом массовой вакцинации от коронавируса в России встает вопрос - надо ли прививаться тем, кто уже переболел и имеет антитела. И да, и нет. Объясняем, от чего это зависит (слушать)