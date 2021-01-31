Большая любовь Аллы Йошпе

Алла Йошпе и Стахан Рахимов. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Вчера стало известно еще об одной потере начавшегося года. Не стало певицы Аллы Йошпе. Ей было 83 года, и даже если фамилию Йошпе кто-то не вспомнит, песни, которые пела Алла Яковлевна, знают все:

"Алеша", "Соловьи", "До свидания, мальчики", "Ночка луговая"...

Мне говорят с сомнением: а разве ее знают? Кто помнит-то.

В этом вопросе вся суть. Однажды Алле Яковлевне позвонил Малахов поздравить с 80-летием и сказал: я бы про вас сделал передачу, но неинтересно будет. У вас ни скандалов, ни измен, ни дележки имущества. О чем разговаривать?

Ну так, без скандалов, измен - забылась самая известная пара Советского Союза: Алла Йошпе и Стахан Рахимов. Еврейка и узбек, муж и жена, поющие на сцене так, что, казалось, ничего совершеннее быть не может.

А вот как писали о них советские критики.

"Нередко случается так, что ОНА начинает песню первым голосом, ОН – вторым, потом они «меняются» – ОН ведет основную «партию». ЕЕ голос звучит то низко, почти меццо-сопрано, а потом «забирается» вверх – и уже звучит нежный, лиричный, особого обаяния высокий голос, а ОН «ведет» вниз, и лирический тенор обретает баритонные обертоны.

Но не унисон и не «партии» голосов поражают воображение зрителя. А удивительный унисон сердечных эмоций. Наверное, это и рождает такую ответность зрительного зала.

В последнее время в прессе о них вспоминали примерно дважды. Один раз Пугачева в каком-то американском интервью. Ее спросили, мол, ну что же вы все время мужей меняете, не надоело еще? А она ответила: ну не меняла бы, забыли бы, как Аллу Йошпе и Стахана Рахимова.

Потом Пьеху спросили, мол, что вы не выступаете. А Пьеха говорит: ой, ну потому что мне стоять тяжело, а я же не могу сидеть на сцене, как Йошпе.

В этом Пьехином ответе слишком много личного. С Йошпе они часто пели одни и те же песни, причем, сравнение не в пользу Эдиты, о чем она явно догадывалась. Ей ли не знать, что сидела Йошпе на стуле не от хорошей жизни, а от адских болей в ноге, которыми страдала с 10-летнего возраста. В детстве нога опухала и болела, а потом вдруг началась гангрена. До сих пор непонятно, почему. Отечественные антибиотики не помогали. Мама Аллы обращалась во все инстанции, видя, что ребенок умирает. Отвечали какую-то ерунду, типа, ишь, какие умные: всем советское помогает, а вам - не помогает. В итоге, когда дело было совсем плохо, заграничный антибиотик нашли, девочку спасли в Филатовской больнице, и ногу не ампутировали, но с тех самых пор она осталась инвалидом. Ходить ей было тяжело, стоять на сцене еще тяжелее. И прекрасный голос не помог поступить в ГИТИС. На приемных экзаменах Алле сказали: не мучайте себя. С вашими проблемами вы не сможете выйти на сцену.

Алла Йошпе и Стахан Рахимов.

Так Алла поступила в МГУ, факультет философии, кафедра психологии. Училась у легендарного Лурии, закончила университет с красным дипломом. Работала в Бурденко. Защитила кандидатскую диссертацию на тему "Скорость произвольных двигательных реакций в норме и при лобных опухолях мозга». Но нейрофизиологом так и не стала. Пришла тетенька из Москонцерта и после защиты сказала: Ну, наконец-то наша Аллочка защитила диссертацию и это значит, что теперь она свободна и может заняться тем, чем должна: пением.

Во время учебы в МГУ Алла стала звездой университета. Недуг не помешал ей выходить на сцену. Она завоевала первое место на Фестивале молодежи и студентов, выступала за рубежом. На одном из конкурсов познакомилась со своим будущим мужем, узбекским тенором Стаханом Рахимовым, студентом Московского электротехнического института.

Они стали петь вместе. Критики сердились, типа, поют по-старинке, в скучной манере, как были самодеятельностью, так и остались. Йошпе на сцене вообще не двигается, плюс ее вечно прислоняют куда-то, то к роялю, то к Стахану, чтобы не упала... А вот публика их, вопреки всему, обожала. Им не надо было демонстрировать свою любовь на сцене: пели так, что все становилось понятно и трогало до самого сердца.

Кстати, на мой вкус, лучше всего в их исполнении звучала старая песня "Уходили комсомольцы на Гражданскую войну".

Вместе со Стаханом они прожили почти шестьдесят лет. Хотя паре предрекали совсем иное.

- Зачем тебе нужна женщина-инвалид, - говорили Стахану. - Ты же не сможешь за ней ухаживать, она станет тебе обузой.

А он поступил вопреки всему. Трогательный узбекский дяденька, любил Аллу безмерно. У него в гараже была мастерская, где Стахан мастерил поделки из дерева и камня. Свою Аллу он изображал в виде Афродиты, которая опустила одну больную ножку в воду.

Довольно часто их спрашивали, почему они так долго живут друг с другом и не ссорятся, не расходятся. Стахан дал очень неожиданный ответ на этот вопрос. Сказал: это профессиональное. Когда певец слушает певца, когда художник смотрит работу другого художника - то всегда старается выискать недостатки. Это естественно. А когда я слушал Аллу, то сам удивлялся тому, что недостатков не было: она пела так, как пел бы я. И за это я полюбил ее так, как никого больше.

Их огромной славе наступил конец в семидесятые годы. Болезнь Аллы усугублялась. После концерта она по две недели не могла встать с кровати из-за адской боли. Они решили уехать в Израиль, где, как они считали, Аллу еще можно было вылечить. Тогда же дочь Брежнева объявила, мол, евреи, уезжайте, пока отец у власти. Потом хуже будет.

Но что-то не задалось. Алле предложили уехать одной, без Стахана. Когда Стахан отказался - объявили чуть ли не врагами народа. Перестали приглашать на концерты, размагнитили пленки с записями. Дочь - студентку МГУ - выперли из университета.

Именно поэтому в ютубе очень мало совместных выступлений: почти ничего не сохранилось.

Публика была уверена, что Алла и Стахан уехали, эмигрировали. А они тем временем выживали как могли. Дочь устроилась секретаршей. Родители распродавали мебель, устраивали квартирники, где выступали такие же исполнители, которые были не в чести.

В годы перестройки семья наладила небольшой бизнес - продавали колготки из Биробиджана. В "святые девяностые" их квартиру разорили бандиты. Пришли, вынесли все, что было, включая ценные видеокассеты с записями их концертов.

Потом по концертам воров и обнаружили. Они просматривали записи перед тем, как стереть и допекли соседей, которые нажаловались участковому.

В последние годы Алла писала книги. Она очень гордилась, что была чуть ли не первой певицей, кого приняли в Союз писателей. Рассказы ее хорошие, светлые, добрые. Кстати, чем-то по стилю напоминают лучшие рассказы Марии Метлицкой. Все мытарства Аллы Йошпе описаны в первой ее книге "песня длиной в жизнь". К сожалению, издана она небольшим тиражом, электронной версии нет и найти книгу почти невозможно.

А из сборника рассказов меня особенно поразил один про Анну Герман. Есть одна песня Анны, "Любит - не любит, придет-не придет". Алла Йошпе пела ее, когда Анны Герман не стало и всякий раз во время исполнения на сцену прилетала бабочка. Иногда зрители даже смеялись и выступление срывалось: откуда бабочка, мистика какая-то.

Кто-то говорил, что это - душа Анны Герман прилетает, услышав обертона голосов, которые у Йошпе и Герман похожи.

Можно было счесть эту историю мифом, красивой легендой, но в последний раз бабочка прилетела на передаче "Достояние республики", когда молодая певица исполняла ту же песню. Бабочку даже сфотографировали и засняли на камеру.

О смерти Аллы Йошпе сообщила писательница Мария Арбатова, с которой они были очень дружны. Последние дни Алла проводила в больнице. Это был не ковид. Обострились старые болезни.

"Дай сил Стахану", - написала Арбатова.

Когда Алла и Стахан были еще совсем молодыми, они ехали куда-то на своем "Запорожце". Машина заглохла. Стахан полез чинить, что-то сверкнуло, закоротило, и его обручальное кольцо приварилось к пальцу. Снимали в больнице, а с тех пор на пальце Стахана остался шрам от кольца, которым он очень гордился:

- Это значит, мы с тобой на всю жизнь, - говорил он Алле.