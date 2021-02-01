Российским миротворцам в Нагорном Карабахе построили четвертый городок

Минобороны России для улучшения условий российского миротворческого контингента в селе Хачмач Нагорного Карабаха собрало очередной блочно-модульный городок на 60 человек.

Минобороны России для улучшения условий российского миротворческого контингента в селе Хачмач Нагорного Карабаха собрало очередной блочно-модульный городок на 60 человек.

- Это уже четвертый подобный городок, возведенный для военнослужащих миротворческого контингента. Возведение блочно-модульных городков позволяет создать комфортные условия жизни и быта личного состава и отказаться от полевых пунктов питания, банно-прачечных пунктов, полевых складов, - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве пояснили, что блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения и имеющие электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение. Комнаты военнослужащих укомплектованы кроватями, шкафами, кухонными гарнитурами, столами, стульями, душевыми кабинами, а также бытовой техникой: электроплитами, холодильниками, стиральными машинами, микроволновками, телевизорами, кондиционерами, бойлерами.

Кстати, на территории каждого городка уже открылся спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

- Блочно-модульные городки изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, соответствуют всем установленным нормам и требованиям для комфортного проживания военнослужащих в непосредственном месте дислокации войск, - отметили в Минобороны России.