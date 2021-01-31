После скандального расставания с Ольгой Бузовой зрители решат судьбу Давы в проекте «Танцы со звездами». Он завис на последнем месте в шаге от вылета

Чтобы вызвать у зрителя максимальный градус эмпатии, Дава танцевал в ортезе с зафиксированной рукой.

Любит наш народ всякие драмы: брошенных жен, несчастных девушек, потерянных детей и искалеченных зверушек. Телевидение десятилетиями делает на этом рейтинги. Поэтому громкий разлад между телеведущей закрытого шоу Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном (более известный, как Дава) не мог быть не использован во благо телешоу.

Сначала участник шоу «Танцы со звездами» Дава после резких постов Ольги в соцсетях (обвиняла в оскорблениях и плевках в лицо) якобы травмировал плечо накануне выпуска проекта. И постил в сториз инстаграма жалобные фотографии в плечевом ортезе.

До 7 февраля зрители проекта будут голосовать за участников. И если не дадут Даве второго шанса, он вылетит из шоу одним из первых.

Затем резко восстановился, выступил «с одной рукой» и попросил подписчиков поддержать его голосами — согласно регламенту, после выступлений за участников шоу открывается народное бесплатное СМС-голосование. Поддержали.

Но после выступления 31 января в третьем выпуске шоу «Танцы со звездами» пара Дарья Палей/Давид Манукян одной ногой оказалась на выходе. Судьи — один из которых отказался родственником Давы (признание сделал Николай Цискаридзе) — не очень высоко оценили индийский танец пары, и они заняли последнее место, набрав по итогам выпуска шесть баллов, как и другой тандем: Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева. Одной из этих пар и предстоит вылететь через неделю.

Чтобы вызвать у зрителя максимальный градус эмпатии, Дава танцевал в ортезе с зафиксированной рукой. И признался, что каждый день проходит курс реабилитации после травмы — «процедуры, массаж, холод».

— Делаю все, чтобы вскоре быть с двумя руками, — признался блогер.

Впрочем, для работы в инстаграме это необязательно, а для участия может и не понадобиться. До 7 февраля зрители проекта будут голосовать за участников. И если не дадут Даве второго шанса, он вылетит из шоу одним из первых.