Виталий Коротич о Ельцине: Он с Навальным на одном поле бы не присел

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

Как конфликтовали первые президенты СССР и России? И почему Михаил Горбачев в итоге уступил Борису Ельцину власть и страну?

Накануне 90-летия Бориса Ельцина своим мнением о нем поделился с "КП" бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич.

- Почему Ельцин начал воевать с Горбачёвым?

Горбачева считал, что понемногу подправляя уже валящуюся большевистскую систему, можно сберечь государство прежних размеров - только «вот здесь чуть подвинтим».

Ельцин же был за решительность перемен.

Однажды, в перерыве сессии Верховного Совета он мне сказал: «Вот объединим Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан - у нас получится прекрасное государство. Стряхнем дармоедов и заживем!»

Споры Ельцина с Горбачевым всё больше сбивались на свару.

А вокруг всё было уже не по-советски монолитно.

Горбачев однажды попросил меня построже написать о Ельцине: «Он ведь сумасшедший, вены себе резал...».

В итоге я в «Огоньке» не стал публиковать готовое уже интервью Ельцина, где он противопоставлял себя Горбачеву. Но и осуждающую Ельцина статью тоже отказался готовить.

Жизнь между этими жерновами всё усложнялась...

Ельцин менялся быстро. Позже Горбачев мне скажет: «Он ведь в Беловежскую пущу поехал, сказав мне, что хочет побороться с «самостийниками» с Украины и Белоруссии». Но то ли Ельцин по пути туда передумал, то ли был с Горбачевым неискренен...

Война Ельцина с Горбачевым исчерпалась во время путча 1991 года. Ельцин прошел это испытание бесстрашно - на танках, в центре событий.

Я спрашивал у Горбачева - почему он, возвращаясь в Москву из Фороса, выходил из самолета не как лидер страны, а как курортник? Не похлопал по плечу Ельцина - мол, молодец. Не вывел патрули на улицы - мол всё в порядке, хозяин вернулся…

«Что ты, - ответил Горбачев. - Кровь могла бы пролиться...»

Он боялся крови, не хотел резких движений.

А Ельцин умел ломать ситуацию через колено. И потому стал главным в стране.

Зюганов сейчас говорит, что Навальный — это молодой Ельцин. Я не согласен.

Ельцин был экспрессивным лидером, смахивающим иногда на Хрущева, иногда на Трампа, но он был честен.

А с кем сравнить Навального? Зюганову это не понравится. Но 100 с небольшим лет назад через Германию за германские же деньги в Россию так же доставили Ленина. И с той же целью - разрушить государство.

Ельцин с Навальным в одном поле бы не присел…