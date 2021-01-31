Перезапуск шоу «Дом-2»: Константина Хабенского пригласили вести проект

Константина Хабенского пригласили вести проект

Зря говорили, что «Дом-2» закрыт. Юридически — да. Но как может умереть самый народный телевизионный долгострой? Что и следовало ожидать: съемки шоу возобновятся совсем скоро.

Никто не станет резать голову курице, несущей золотые яйца — пусть и подтухшие. Где и как будет выходить перезагруженный проект, не столь принципиально. В конце концов, преданные поклонники (аудитория шоу оценивалась в десятки миллионов человек) найдут «Дом-2» где угодно. Куда интереснее, кто будет вести шоу. Ведь Ольга Бузова и Ксения Бородина вроде как завершили отношения с проектом.

Желание подхватить упавшее знамя, то есть заняться перезагрузкой проекта, не раз выказывал Валерий Комиссаров — продюсер, придумавший в свое время «Дом-2», но утративший права на шоу после ряда интриг. Он запустил реалити «Битва престолов», которое большим успехом не пользовалось, а теперь хочет вернуть себе телестройку.

Как оказалось, именно Комиссаров предложил вести проект народному артисту РФ, актеру МХТ им. Чехова Константину Хабенскому.

— Самое запоминающееся предложение, которое поступало ко мне даже два раза — это было предложение вести «Дом-2», — признался артист в эфире «Вечернего Урганта». — От продюсера Валерия, не помню отчества, Комиссарова. Звонки были с разницей в год, но оба раза в одном и том же месте и положении. Где обычно читают старые газеты или какие-то книги, которые лежат сбоку.

Когда именно было озвучено предложение, Хабенский не уточнил. Но объяснил, что сразу отказывать не стал и «всерьез задумался», потому что за работу сулили солидный гонорар. Он попросил три дня на раздумья, после чего в первые 20 минут после разговора «потратил все деньги, которые мне предложили», а потом, когда поступил звонок, со спокойной душой отказался. Впрочем, не исключил возможности, что подумает, если такой шанс предоставится и в третий раз. Ведь, как сказал актер, «я всегда беру на раздумья три дня».

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Очень дорогой в производстве проект давно уже не входил в топ самых популярных проектов канала. Поэтому было решено сосредоточиться на хитах ТНТ – сериалах и юмористических проектах. «Дом-2» закрыли, но убивать окончательно «курицу, которая раньше несла золотые яйца» жалко. При грамотном менеджменте к узнаваемому (пока еще не забытому) бренду можно привлечь внимание зрителей, получить просмотры, а значит в перспективе рекламные доходы. Однако продавать бренд за бесценок не хочется, а за большие деньги не каждый купит. Что же будет с «Домом-2» (подробности)