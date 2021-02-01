Валентин Юмашев: Семья Ельцина до сих пор живет на гонорар от книги, которую мы с ним написали

Известный журналист и политик рассказал, как Ельцин в разгар перестройки надиктовывал ему первую книгу о себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Книга Ельцина «Исповедь на заданную тему» в 1989 году стала настоящей бомбой. Чья это была идея?

- Мы тогда с Борисом Николаевичем работали над документальным фильмом о том, как ему противостоит вся партийно-бюрократическая система. Ельцин тогда работал первым замом председателя Госстроя. И вот меня встречает его помощник Лев Евгеньевич Суханов и говорит, что американское издательство предлагает Ельцину написать свою биографию за такой-то гонорар. Я говорю, идея прекрасная. И я готов проконсультироваться по поводу гонорара от американцев. У меня был знакомый литературный агент, англичанин Эндрю Нюрнберг. Я созвонился с ним, он сказал, что гонорар несправедливый. Но он сам готов приехать, подписать договор с автором. Что и случилось. Эндрю приехал в Москву, подписал договор с Борисом Николаевичем и заработал для него раз в десять больше, чем предлагали американцы. На эти деньги семья Ельцина живет до сих пор.

А тогда перед Борисом Николаевичем встал вопрос, кто будет помогать ему писать эту книгу. При работе над фильмом у нас сложились добрые отношения, и он попросил меня помочь с рукописью.

Листы из рукописи с правками Бориса Ельцина Фото: Личный архив

- Где работали над книгой?

- Сначала у него дома, на Второй Тверской-Ямской. Я приходил с диктофоном, он рассказывал мне эпизод за эпизодом своей жизни, и уже у себя дома на пишущей машинке я это расшифровывал. Я опасался отдавать кому-то кассеты на расшифровку. КГБ за Ельциным тотально следил. В это время Борис Николаевич был жутко занят выборами (в Верховный Совет РСФСР. - Ред.) и работой в Госстрое. Он откладывал встречи со мной, переносил, а в его договоре были жесткие сроки. И в какой-то момент я ему сказал: Борис Николаевич, вы не успеете написать книгу. Пунктуальность была его важнейшей чертой, и он взял отпуск на неделю, вместе с Наиной Иосифовной уехал под Киров, где была дача родителей его зятя Валеры, и там надиктовал больше 20 кассет.

Валентин Юмашев и Борис Ельцин. Фото: А.Чумичев и А.Сенцов/ТАСС

- Для чего потребовалось Ельцину давать характеристику членов Политбюро, окружения Горбачева?

- Тогда это волновало каждого думающего человека. Почему перестройка забуксовала... И оценка роли Горбачева, его правой руки в тот момент Лигачева - всем это было интересно.

- Ельцин много правил рукопись?

- У него была очень точная и содержательная правка. Я удивился. Так хорошо чувствовать стиль, слово, это стало для меня большим открытием.

Листы из рукописи с правками Бориса Ельцина Фото: Личный архив

- Когда вы расшифровали все пленки, составили рукопись, что было дальше?

- Ельцин пригласил меня на дачу родителей его второго зятя Леонида Дьяченко в селе Перхушково, под Москвой. Борис Николаевич правил, вписывал, иногда даже сам исписывал целые страницы, если я вдруг какой-то эпизод пропустил или изложил неточно. Делали перерыв только на еду, Наина Иосифовна готовила нам завтраки, ужины.

Первый тур выборов президента России в Новосибирске На снимке: президент России Борис Ельцин на стадионе во время встречи с избирателями. 9 июня 1996 года. Фото: Алексей Белянчев

- ЦК КПСС препятствия не чинил? Не предвидел «опасности» этой бомбы?

- Когда мы начинали эту работу, было понятно, что книга точно выйдет во всем мире. А в СССР, скорее всего, нет. Но события развивались так стремительно, что, когда в рукописи была поставлена точка, несколько издательств в стране уже были готовы напечатать книгу Ельцина. А еще через год - сотни. Кстати, все гонорары за русскоязычные издания Ельцин потратил на благотворительность.

Депутат Борис Ельцин во время открытия Съезда народных депутатов РСФСР. Фото: Владимир Завьялов/Фотохроника ТАСС

- Ельцин той поры - ярый борец с привилегиями партноменклатуры. Не выглядит это сейчас наивным? Из-за продуктовых наборов и дачек, которые по сравнению с бытом нынешних олигархов и чиновников кажутся верхом скромности, развалили страну?

- Ельцин экономно относился к тратам на свою президентскую жизнь, хотя некоторые его сотрудники предлагали ему, например, построить новую резиденцию то там, то здесь. Я был свидетелем этих разговоров, и Борис Николаевич всегда и решительно говорил - нет. Он переехал в январе 1992 года в Барвиху-4, где до него работал Горбачев, потому что там были все средства связи, положенные стране с ядерным статусом. Он отдыхал и работал в «Бочаровом Ручье» в Сочи, который был резиденцией со времен Хрущева. При этом вы, конечно, правы: в 89-м году Ельцину казалось, что он может лечиться в районной клинике, но, когда он стал президентом, стало понятно, что это были наивные мысли.

Служебный кабинет в Театре имени Маяковского. На снимке: Экс-президент России Борис Ельцин с супругой Наиной (справа) и дочерью Татьяной Дьяченко (слева) перед премьерой спектакля "Женитьба". 30 декабря 2002 года. Фото: Алексей Белянчев

- Успех книги стал неожиданностью?

- В Союзе книга вышла тиражом в несколько миллионов. И каждый, кто прочитал ее, открыл для себя искреннего, принципиального человека, который не боится вызовов. Там масса увлекательных историй, как, например, девятиклассником они с друзьями пошли путешествовать по уральским рекам, заблудились, остались без воды и еды, плутали несколько дней, но благодаря смекалке и упорству выжили. Как после института, прежде чем стать мастером, Ельцин за год прошел все строительные профессии - и каменщика, и крановщика, и столяра, и плотника, и только после этого согласился стать мастером. Или как ночью он проснулся, на улице был сильный ветер, он выглянул в окно и увидел, что кран медленно катится по рельсам, крановщик забыл зафиксировать его перед уходом со смены. Ельцин помчался на улицу, забрался по лестнице в кабину, отпустил стрелу по ветру и после этого смог зафиксировать кран. Если бы он этого не сделал, кран бы грохнулся на соседние дома...