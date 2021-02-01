Вопрос дня: Так кем был Ельцин - разрушителем или спасителем страны? Фото: Алексей БЕЛЯНЧЕВ

Олег БАСИЛАШВИЛИ, народный артист СССР:

- И разрушителем, и спасителем одновременно. Та система, которая довела страну до полного истощения, уже исчерпала себя, и нужно было создавать новое. Вот попытки этого нового он и предпринимал. Поэтому отношение к Ельцину у меня в целом положительное.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Благодаря Ельцину нам удалось пройти через распад СССР не так болезненно, как той же Югославии, не дошло до гражданской войны. И еще мы сохранили статус ядерной державы. Хотя нас убеждали, что надо разоружаться... Хватило ума этого не сделать.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- А я вообще не хочу сейчас о Ельцине вспоминать. Лучше рассказывать о таких патриотах, как Лановой...

Виталий КОРОТИЧ, бывший главный редактор журнала «Огонек»:

- Зюганов сегодня говорит, что Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый. Я не согласен! Ельцин был экспрессивным, как Хрущев или Трамп, но он был честным. Зюганову это не понравится, но Навального можно сравнить с тем, кого 100 лет назад так же доставили в Россию - через Германию за германские же деньги. И с той же целью - разрушить государство... Ельцин с Навальным на одном поле бы не присел...

Руслан ХАСБУЛАТОВ, экс-председатель Верховного Совета РФ:

- Да какой он спаситель? Все ельцинское крыло можно смело записать в разрушители. В какой-то части, наверное, и я отношусь к ним... И войны в Чечне можно было избежать, и расстрела «Белого дома».

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы:

- Ельцин сделал много и плохих, и хороших шагов. Если взвешивать на весах, получится 50 на 50.