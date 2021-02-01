Представляем астрологический прогноз на февраль. Совпадет ли он с нашими ожиданиями? Фото: Shutterstock

«Внимательно слежу за цифрами зараженных по коронавирусу, - написал на днях в Фейсбуке писатель Александр Лапин из Воронежа. - И вижу резкий спад в России. И особенно в Москве. Похоже, сбывается прогноз астролога, опубликованный в «Комсомолке». Без всяких видимых причин эпидемия пошла на спад. Потому что вакцинация только началась. Изоляция давно никем не соблюдается. Народ расслабляется. А цифра продолжает падать. Ясное дело, разошлись Сатурн с Плутоном и Юпитером в разные стороны. Другой причины пока не вижу».

ПЛАНЕТНЫЙ СЛЕД Covid-19.

Прогноз в «Комсомолке», на который ссылается Александр Лапин, сделала Татьяна Лукашевич. Единственная, кстати, из астрологов, заранее предсказавшая опасную болезнь, выбившую в 2020 году человечество из привычной колеи.

В начале ноября Татьяна заявила:

«Пандемия коронавируса в мире достигнет пика уже скоро. И постепенно пойдет на спад.»

- С 7 по 13 ноября на небе будет точное соединение в знаке Козерог Юпитера и Плутона – планет, вызвавших пандемию коронавируса, - объясняла осенью астролог. – Именно их соединение в кардинальных знаках (знаки Зодиака, с которых начинаются времена года: Овен, Рак, Весы, Козерог, – Авт.) странным образом совпадало в прошлом с крупными вспышками чумы, с давних пор ставшей синонимом самых ужасных бед. А если к этим двум планетам присоединялся Сатурн, называвшийся в древней астрологии «большим несчастьем», вообще пиши пропало! Первое соединение Юпитера и Плутона в 2020 году произошло 5 апреля. Затем – 30 июня. В ноябре они соединятся последний раз и начнут постепенное расхождение. С 21 декабря Юпитер и «зловредный» Сатурн, также внесший свою лепту в пандемию, выходят из знака Козерога. К марту 2021 года эта троица – Плутон, Юпитер и Сатурн – разойдется окончательно. У них уже не будет энергии для распространения коронавируса.»

Тогда же, осенью, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, прогнозировал, что, скорее всего, Россия войдет в фазу снижения в феврале – марте. Другой замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная, наоборот, считала, что вероятный подъем заболеваемости коронавирусом в стране может прийтись на февраль-март нового года…

Теперь мы можем сравнить, какой же прогноз оказался точнее: научный или астрологический?

Пиком коронавируса стал следующий за ноябрем декабрь. Конкретно в России – 24 декабря. Спустя несколько дней после того, как Юпитер и Сатурн вышли из знака Козерог. В тот день у нас было зарегистрировано 29935 новых инфицированных Covid-19.

На этом пике Лукашевич подготовила для «Комсомолки» астропрогноз на январь. «Сатурн и Юпитер уже отошли от Плутона на 7 градусов, что должно уменьшать распространение Covid-19», - заявила она.

Так и случилось. В январе пандемия в России пошла на спад. Последнюю неделю в стране ежедневно регистрировали менее 20 тысяч вновь инфицированных. На треть меньше, чем в конце декабря!

28 января президент на совещании с правительством констатировал: «Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается; количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел. Но я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно.»

В Москве, Петербурге, других городах уже снимают ряд коронавирусных ограничений в сфере культуры, общепита. С 8 февраля студенты начнут заниматься очно.

НЕБЕСНЫЕ «ДИРИЖЕРЫ» ПРОТЕСТОВ

Ну, а я могу констатировать, что прогноз по коронавирусу представителя «лже-науки астрологии» оказался точнее научных. Впрочем, скептики могут назвать это случайностью, гаданием на кофейной гуще. Дескать, рано радоваться, февраль –март могут принести новый всплеск Covid-19 в России, как предсказывала доктор медицинских наук Наталья Пшеничная. Что ж, посмотрим…

Впрочем, меня больше заинтриговала вторая часть сбывшегося январского прогноза Лукашевич, опубликованного на сайте «Комсомолки» 31 декабря прошлого года.

«Сатурн и Юпитер уже отошли от Плутона на 7 градусов, что должно уменьшать распространение Covid-19. Но на арену, словно два гладиатора, выходят Марс и Уран. И скучно в январе нам точно не будет. Уран - планета неожиданностей, революций, свободы, радикальных перемен. Марс – планета агрессии, войны и активных действий.

Соединившись вместе в середине месяца, они принесут ситуации, связанные с … громкими заявлениями или разоблачениями, массовыми протестами.

13 - 26 января: сложный период. Шокирующие разоблачения, тайное станет явным, обманы.»

И надо же тому случиться, что именно 13 января «берлинский пациент» неожиданно объявил в соцсетях, что уже взял билеты и 17 числа прилетит из Германии в Москву. Друзья и враги дружно начали отговаривать его. Он все же прилетел и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд продлил срок задержания Навального на 30 суток. ( А ведь Лукашевич в астропрогнозе в «КП» предупреждала, что не стоит планировать авиаперелеты в интервале 13-26 января.)

19 января в Ютубе появляется «фильм-разоблачение» Навального про «дворец Путина». Набравший к концу месяца более ста миллионов просмотров!

Президент России заявил, что не имеет отношения к этому «дворцу». Миллиардер Аркадий Ротенберг в интервью Telegram-каналу Mash сказал, что это он - бенефициар особняка в Геленджике. «Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Мы хотим построить там апарт-отель. Поэтому там достаточно большое количество комнат.»

23 января. В Москве и других городах России прошли несогласованные митинги в защиту арестанта Навального.

31 января. Из-за новых несогласованных протестных акций власти в столице пошли на беспрецедентные меры: закрыли в центре десяток станций метро, ограничили там движение пешеходов, личного и общественного транспорта…

А ведь, казалось бы, ничто не предвещало в начале года все эти массовые протесты, «разоблачения» второй половины января. Разве что астропрогноз.

КУКЛОВОДЫ ВОДОЛЕЯ

- Что принесет нам февраль? - не без волнения обращаюсь к астрологу Татьяне Лукашевич.

- Юпитер со скоростью 176% от средней будет удаляться от Плутона. Что позволяет сделать вывод о дальнейшем ослаблении энергии вредоносного Плутона. Так что с точки зрения космических факторов причин для усиления пандемии коронавируса уже нет. Конечно, она будет ослабевать постепенно. Продолжайте соблюдать профилактику, социальную дистанцию, укрепляйте иммунитет, носите маски и старайтесь избегать большого скопления людей. Но, тем не менее, пандемия идет на спад.

- Билл Гейтс уже пугает мир новой, более страшной пандемией!

- С точки зрения планетарных взаимодействий таких эпидемических предпосылок, какие складывались в 2020 году, на ближайшие 33 года нет. Только в 2053 году Сатурн и Плутон соединятся вновь в знаке Рыб. А Юпитер и Плутон – в 2058 году.

- Что будет с протестами?

- В феврале первый раз сложится квадрат (противостояние) Урана и Сатурна. Затем они еще дважды сойдутся в «небесной битве»: в июне и декабре. И это главный аспект года, как в прошлом 2020-м - такое же тройное соединение Плутона и Юпитера. Но теперь это не про коронавирус, а про противоречия между новыми радикальными идеями и консервативными решениями.

Люди устали от карантина, который во многих странах, мягко говоря, зашкаливает по своей строгости. В ряде стран возникнут протестные настроения против ковидных ограничений. В Италии, Германии, Швейцарии уже проходят митинги против локдауна. А в Польше – против запрета абортов.

Малый парад пяти планет в знаке Водолей в феврале включит еще больше энергии свободы и перемен. Ведь Водолей управляется планетой Уран, первое значение которого – революционные перемены и свобода. Сатурн (в древнегреческой мифологии - бог Кронос) отвечает за ограничения, закон, консерватизм, власть. Когда-то Кронос восстал против своего отца Урана и захватил власть на небе и на земле. Опасаясь, что будущий сын тоже свергнет его, Кронос пожирал своих новорожденных детей. Только Зевсу (Юпитеру) удалось избежать этой страшной участи благодаря матери Гее, подсунувшей Кроносу сверток с камнем вместо ребенка. Так что Уран и Сатурн находятся в постоянном противоречии. Их «небесная борьба» сулит нам, землянам, сложные ситуации, связанные с оппозиционными настроениями. Причем, протесты по тем или иным причинам будут происходить по всему миру, начиная с США и заканчивая Белоруссией. Россия тоже не остается в стороне. Ведь Уран и Сатурн являются управителями знака Водолей, под которым находится наша страна. Так что мы со своими протестами не являемся какими-то «особенными».

Мир вступает в новую зону турбулентности. Революционные настроения будут захватывать все больше и больше людей, но будут наталкиваться на непреодолимые препятствия и ограничения.

В личных делах в феврале также вероятны задержки по независящим от вас причинам.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

1 – 2 февраля: Квадрат Марса и Солнца. Склонность к агрессивным настроениям, мужчинам трудно сохранять равновесие. Рекомендуется соблюдать повышенное внимание при управлении любыми транспортными средствами. Оптимально направлять свою энергию в работу и спорт.

3 - 4 февраля: оппозиция Луны и Урана, Луны и Марса. Дни повышенной аварийности и эмоционального напряжения. Не рекомендуется проводить плановые операции. Неожиданные события, нарушение планов.

5 – 6 февраля: Венера в точном соединении с Сатурном, в квадрате с Ураном. В личных отношениях старайтесь не поддаваться необдуманным эмоциям, т.к. существует риск разрывов партнерских отношений, нестабильность финансовой системы, волатильность на финансовых площадках.

7-24 февраля: первый точный квадрат (противостояние) Сатурна и Урана. Его действие мы будем ощущать в течение всего года, когда желание свободы и перемен будет наталкиваться на жесткие препятствия и ограничения.

10-11 февраля: Венера соединяется с Юпитером. Удача в финансовых делах. Однако существует риск переоценить свои возможности. Можно потратить больше, чем у вас есть. Склонность к перееданию и излишествам.

11 февраля: новолуние в знаке Водолей. Друзья из прошлого помогут вернуться к забытым идеям, планам, мечтам. Стремление к свободе, невозможность терпеть существующие ограничения.

12-13 февраля: Венера соединяется с Меркурием. Встреча с бывшими возлюбленными, возвращение старых партнерских отношений, возможность примирения.

14 февраля: Меркурий соединяется с Юпитером. Стремление к учебе, интерес к философским наукам, усиление амбиций. Опасайтесь переоценки своих возможностей. Громкие заявления.

18 февраля: Солнце входит в знак Рыб, Луна соединяется с Марсом. Будьте особенно внимательны за рулем. Не рекомендуется проводить плановые операции. Экстренные операции проводим при любом положении планет.

19 февраля: конфликт Марса и Венеры. Могут возникнуть трудности при общении с противоположным полом. Избегайте выяснения отношений.

21 февраля: Меркурий разворачивается в прямое движение. Деловая жизнь начинает восстанавливаться. Можно заключать договора, начинать новые проекты, знакомиться.

24 февраля: Марс в прекрасном взаимодействии с Плутоном. Это способствует повышенной работоспособности и конструктивному решению кризисных вопросов.

25 февраля: Венера переходит в знак Рыб. Чувства становятся более романтическими, усилится склонность к творческому самовыражению, состраданию, благотворительности.

26 февраля: Луна в конфликте с Марсом. Существует риск повышенного травматизма и конфликтности. Внимательнее при управлении любым транспортным средством! Не рекомендуется проводить плановые операции.

27 февраля: полнолуние в знаке Дева. Хорошо проводить рекламную компанию. Усиливается эмоциональное напряжение, повышается риск пищевых отравлений.

28 февраля: гармоничное взаимодействие Марса и Луны. Это позитивно повлияет на рабочие процессы, отношения с женщинами старше по возрасту, а критика при необходимости будет конструктивной и полезной.

Мы проживаем интереснейшее время, друзья, на наших глазах разворачиваются судьбоносные события во всем мире.