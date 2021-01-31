«Кольцо на пальчике»: Светлану Лободу поздравляют с помолвкой

Светлана Лобода удивила поклонников. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода заинтриговала подписчиков своего Инстаграма, объявив, что у нее есть хорошая новость. Правда, какая именно, пока не сказала, пообещав, что раскроет свой секрет завтра. Но поклонники уже догадались, что именно хотела сказать исполнительница. Певица опубликовала фотографию, запечатлевшую ее на борту частного самолета. На снимке Светлана закрыла глаза руками, словно ожидая приятного сюрприза. А на пальце у нее поблескивает роскошное кольцо с огромным бриллиантом. Именно оно и натолкнуло поклонников на мысль, что Лободе сделали предложение руки и сердца.

«Кольцо на пальчике!», «Кого-то позвали замуж», «Неужели помолвка?», «Шикарное кольцо», «Все понятно, это предложение», «Кажется, будет свадьба», «Светлана, поздравляю, вы достойны женского счастья», - пишут они в комментариях.

Светлана пока хранит интригу и не раскрывает подробностей. Более осторожные комментаторы, впрочем, предположили, что Лобода объявит о новостях в творчестве – новом треке или новом альбоме.

Предположение, что Светлана получила предложение выйти замуж, вполне имеет под собой основание. Ранее бывший концертный менеджер Лободы Станислав Пшеницын рассказал, что у певицы есть мужчина – очень состоятельный бизнесмен из Великобритании.

- На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане. Не потому, что она суперартистка, а потому, что с ней рядом очень обеспеченный мужчина. И это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как пишут в прессе, а некий бизнесмен из Лондона. Имени его назвать, к сожалению, не могу, - рассказал Пшеницын в одном из интервью.

Именно благодаря поддержке влиятельного мужчины Лобода якобы и достигла такого успеха и сейчас чувствует себя финансово независимой. До пандемии коронавируса Светлана брала по 200 тысяч евро за одно выступление на корпоративе (а однажды даже получила рекордные 400 тысяч долларов за один частный концерт). С приходом COVID-19 многие артисты поумерили свои аппетиты и снизили гонорары за выступления. Однако Лобода по-прежнему находится в топе списка самых высокооплачиваемых звезд. Продюсер певицы Нателла Крапивина рассказывала, что даже во время карантина, когда многие артисты жаловались на безденежье и отсутствие работы, у Лободы всегда были заказы.

- У нас было все не так плохо. Пару-тройку раз в месяц была работа. Это в основном какие-то знакомые, постоянные клиенты. Частный борт, все с тестами на кронавирус. Очень жестко, - сообщила Крапивина. - Света дико боится этого всего, раньше всех ушла на карантин.

К слову, Пшеницын не зря упомянул Тилля Линдеманна: слухи о том, что Светлана родила дочку от солиста немецкой рок-группы Rammstein появились два года назад, едва девочка появилась на свет. Тилль Линдеманн и Светлана Лобода познакомились на вечеринке фестиваля «Жара» в июле 2017 года. Даже имя малышке Лобода придумала необычное – Тильда, словно намекая на то, кто ее отец. У Лободы есть старшая дочь – 9-летняя Евангелина. Певица родила ее в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США в знаменитой лос-анджелесской клинике Седар Синай (в ней рожали все голливудские актрисы и звезды шоу-бизнеса– от Деми Мур до Бритни Спирс).