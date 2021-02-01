Родители Юлии Началовой разрешили озвучить предсмертные слова дочери

31 января 2021 года певице могло бы исполниться 40 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлии Началовой нет с нами уже два года. Однако имя скоропостижно скончавшейся певицы по-прежнему на слуху. Более того, все чаще ныне усопшая звезда эстрады фигурирует в скандальных хрониках.

Несколько дней назад самые близкие и родные для Юлии Началовой люди - дочь Вера, родители Виктор Васильевич, мама Таисия Николаевна, Лариса Долина и члены команды усопшей исполнительницы в рамках шоу "Док-ток" на Первом канале вспоминали, как умирала певица и что предшествовало трагическим событиям. Подробности личной жизни 38-летней артистки показали в документальном фильме "Подлинная история Юлии Началовой".

Однако увлекательный рассказ о жизни кумира, а также о том, что именно происходило с Юлией перед смертью, вызвало нешуточный скандал. Так, поклонники были недовольны тем, что Началову сделали чуть ли не святой. Высказалась и Ксения Бородина. Звезда "Дома 2" назвала прозвучавшие воспоминания неприятными, хоть и призналась, что смотрела не сам фильм, а только анонс.

"Мне кажется, людей после смерти надо провожать красиво и все… Если и делать фильмы, то только самые приятные воспоминания. А у нас любят мусолить, наследство делить, вытаскивать грязь… Это чудовищно. Я видела, как ее голосовое кто-то слил, где она пыталась скрыть болезнь. Сливать голосовые, переписки после смерти - просто днище", - заявила ведущая.

Подруга певицы и ее бывший пиар-директор Анна Исаева отреагировала на слова Ксении и прояснила ситуацию с предсмертными словами звезды. Пе ее словам, никто из окружения артистки не сливал на сторону ее сообщения.

"Фильм хороший. В нем абсолютно нет искажений, он настолько правдив, что в него включены даже эти самые звуковые сообщения Юли, записанные в последние дни. Их собрали у всех: директора, администратора, меня, пиарщика... И все для того, чтобы люди, которые будут смотреть этот фильм, поняли что-то очень важное о судьбе Юлии Началовой. Это решение было принято совместно с ее семьей. Кто, кроме мамы и папы, имеет право это решать? Никто! А потому обсуждать эти решения не позволено никому, кроме родителей. Решение об использовании голосовых сообщений было принято семьей Юли", - цитирует Анну "СтарХит".

Она попросила всех неравнодушных не делать поспешных выводов сгоряча. "Возвращаясь к фильму, хочется сказать, что эта работа - наша глубокая непередаваемая боль и трагедия. Получилось все очень честно и правдоподобно даже в тех местах, где Юля для кого-то выглядит хуже, а не лучше. Таково мнение и семьи, и команды Юлии. Тем же, кто сегодня делает громкие заявления, хочу сказать, что не вы, а мы были с ней рядом, не вы, а мы пережили эту трагедию тогда и пережили ее еще раз во время создания этого кино", - заявила подруга Началовой.

Напомним, свои последние дни Юлия Началова провела в Боткинской больнице. Она поддерживала контакт только с родственниками и своей подругой. Артистка решила скрывать проблемы со здоровьем от общественности. Она присылала Исаевой голосовые сообщения. "Я сейчас размещу пост, в котором расскажу, что нахожусь в Риме. Напишу, что появилось свободное время, и я поехала отдохнуть в Италию. Ставлю геолокацию на всякий случай. Если будут говорить, что я в больнице, говори всем, что я в Риме", - наказывала Началова сразу после того, как стало известно о ее госпитализации 11 марта 2019 года.

А когда поднялась шумиха о ее тяжелом состоянии, артистка попросила Анну написать пост о плановом осмотре у медиков. "Говорите всем, что ничего серьезного не происходит. Что все звезды проходят плановый осмотр. Мол, у меня появилось свободное время, и я решила показаться врачам. Также ездила к фониатру в Рим. Подробно распиши официальное заявление. Скажи, чтобы все угомонились, успокоились", - просила она подругу перед смертью.

По мнению близких, Началова даже не подозревала, насколько серьезна ситуация. Она действительно чувствовала себя очень плохо, но надеялась на положительный исход. "Конечно, она не думала о смерти. Надеялась, что все обойдется, что она выкарабкается", - рассказывала, рыдая, мама звезды. В итоге 13 марта 2019 года артистку ввели в состояние медикаментозной комы. Днем 16 марта ей сделали операцию на ноге. Но было слишком поздно. Вечером вокалистка скончалась.