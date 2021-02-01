Пневмония, высокая температура: актер Александр Збруев госпитализирован в Москве

Александр Збруев Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Актер Александр Збруев доставлен в больницу в Москве. У знаменитого артиста поднялась высокая температура. После компьютерной томографии легких врачи диагностировали у звезды Ленкома пневмонию.

Александр Збруев госпитализирован, передает 5-tv.ru. Информация о состоянии актера уточняется.

Александр Збруев - звезда театра и кино. Его карьера началась с 60-х. Миллионам поклонников полюбился по фильмам "Успех", "Мой младший брат", "Мелодии белой ночи", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многим другим.

После премьеры "Большой перемены" Александр Викторович проснулся знаменитым, о внимании артиста мечтали сотни поклонниц. С тех пор Збруев снимался почти каждый год, воплощая на экране разные образы.

Яркие персонажи доставались артисту и в непростые 90-е. Он не хотел играть в криминальных лентах, ставших модными, но от некоторых ролей не мог отказаться: исполнил Сталина в фильме "Ближний круг", Евгения Тимошина в картине "Ты у меня одна", взломщика Березкина в "Бедной Саше". Актер участвовал в известном проекте Дмитрия Астрахана "Все будет хорошо!". В тандеме с Анатолием Журавлевым, Ириной Мазуркевич и Михаилом Ульяновым он блестяще воссоздал на экране необычную историю о жителях провинциального городка.

В нулевых артист неожиданно взял творческий отпуск. К главным ролям он вернулся в 2014-м. Из последних работ актера зрителям особенно запомнились "Кино про Алексеева" и "Содержанки". "У меня все есть. Хорошая квартира, машина, есть куда ее ставить, а в Москве это важно. Я могу позволить себе поехать в любую страну, если, конечно, политические отношения с ней нормальные. И я люблю помогать детям, родным и близким людям. Не потому, что я такой хороший, а потому, что это моя потребность и радость и я могу себе это позволить", - признавался артист в одном из интервью.